В Госдуме проработают наказание для иноагентов за вмешательство в выборы

Закон уже запрещает иноагентам вмешиваться в российские выборы, однако ответственности за это не существует. Устранить этот законодательный пробел намерены в Госдуме.

Подготовку такой инициативы анонсировал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Он уточнил, что табу на вмешательство содержится в избирательном законодательстве. Иностранным агентам запрещено каким-либо образом влиять на волеизъявление российских граждан. "При подведении итогов выборов мы видим, что данный запрет не исполняется или не всегда исполняется", - подчеркнул глава комиссии.

Парламентарий сообщил, что в период выборной кампании комиссия зафиксировала проведение иноагентами тренингов по организации провокаций на избирательных участках. Кроме того, отмечалось "массовое распространение фейков о нарушениях на выборах". В связи с этим решено подготовить необходимые поправки в законодательство.