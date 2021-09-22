В Италии начался сбор подписей за референдум против введения ковид-паспортов

C 15 октября на Апеннинах расширяется использование так называемого "зеленого пропуска", без которого местным жителям не удастся пробраться ни только в ресторан или в спортзал, но и попасть в университет и на рабочее место. Италия стала первой в Европе страной, внедрившей подобную практику в столь серьезных масштабах. Нововведение подтолкнуло группу активистов объявить о намерении провести референдум, в ходе которого итальянцы выскажут свою позицию по этому деликатному вопросу.

Промоутеры данной инициативы, настаивают на том, что решение властей, которые по сей день официально не объявляли о введении обязательной вакцинации, идет вразрез со ст.32 итальянской Конституции, исходя которой "никто не может быть принужден к лечению, кроме как по закону". Согласно их логике, если нет закона, предписывающего всем без исключения категориям прививаться, значит, никто не имеет права лишать налогоплательщиков доступа к услугам, за которые они платят из собственного кармана.

В некоторых СМИ лиц, ратующих за референдум, именуют ни много, ни мало "заговорщиками" и чуть ли не "секретными агентами". Отбиваясь от обвинений, активисты, среди которых, судя по профайлам, доминирует итальянская профессура и адвокатура, а также студенты и служащие, заверяют, что они руководствуются одной лишь целью - не допустить нарушения гражданских прав "за счет мер, якобы, направленных на их защиту".

По мнению одного из инициаторов голосования, бывшего генерального директора телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, за "зеленым пропуском" скрывается нечто большее, чем сведения о вакцинации и перенесенной болезни. Фреччеро считает, что в рамках "большой перезагрузки" санпаспорт обречен стать повсеместно "основой для будущей цифровой идентификации".

Для проведения плебисцита необходимо собрать до 30 октября как минимум 500 тыс. подписей, которые затем должны быть переданы на рассмотрение и Конституционного суда, и без того загруженного подобными исками от отстраненных от работы не вакцинированных медиков и учителей. В случае положительной оценки судей документация автоматически перекочует в руки к президенту. Однако, как отмечается, даже если активистам удастся пройти все вышеуказанные этапы, продвигаемый ими референдум состоится не раньше апреля 2022 года. Виной тому - знаменитая итальянская бюрократия, которая, как известно, не отличается особой расторопностью.

Также вполне вероятно, что грядущей весной и вовсе отпадет необходимость в проведении всенародного опроса, так как к этому времени львиная доля населения по той или иной причине будет вынуждена вакцинироваться, чтобы окончательно не выпасть из новой постковидной действительности.