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Рубрика: В мире

В Италии начался сбор подписей за референдум против введения ковид-паспортов

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

C 15 октября на Апеннинах расширяется использование так называемого "зеленого пропуска", без которого местным жителям не удастся пробраться ни только в ресторан или в спортзал, но и попасть в университет и на рабочее место. Италия стала первой в Европе страной, внедрившей подобную практику в столь серьезных масштабах. Нововведение подтолкнуло группу активистов объявить о намерении провести референдум, в ходе которого итальянцы выскажут свою позицию по этому деликатному вопросу.

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Промоутеры данной инициативы, настаивают на том, что решение властей, которые по сей день официально не объявляли о введении обязательной вакцинации, идет вразрез со ст.32 итальянской Конституции, исходя которой "никто не может быть принужден к лечению, кроме как по закону". Согласно их логике, если нет закона, предписывающего всем без исключения категориям прививаться, значит, никто не имеет права лишать налогоплательщиков доступа к услугам, за которые они платят из собственного кармана.

В некоторых СМИ лиц, ратующих за референдум, именуют ни много, ни мало "заговорщиками" и чуть ли не "секретными агентами". Отбиваясь от обвинений, активисты, среди которых, судя по профайлам, доминирует итальянская профессура и адвокатура, а также студенты и служащие, заверяют, что они руководствуются одной лишь целью - не допустить нарушения гражданских прав "за счет мер, якобы, направленных на их защиту".

По мнению одного из инициаторов голосования, бывшего генерального директора телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, за "зеленым пропуском" скрывается нечто большее, чем сведения о вакцинации и перенесенной болезни. Фреччеро считает, что в рамках "большой перезагрузки" санпаспорт обречен стать повсеместно "основой для будущей цифровой идентификации".

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Для проведения плебисцита необходимо собрать до 30 октября как минимум 500 тыс. подписей, которые затем должны быть переданы на рассмотрение и Конституционного суда, и без того загруженного подобными исками от отстраненных от работы не вакцинированных медиков и учителей. В случае положительной оценки судей документация автоматически перекочует в руки к президенту. Однако, как отмечается, даже если активистам удастся пройти все вышеуказанные этапы, продвигаемый ими референдум состоится не раньше апреля 2022 года. Виной тому - знаменитая итальянская бюрократия, которая, как известно, не отличается особой расторопностью.

Также вполне вероятно, что грядущей весной и вовсе отпадет необходимость в проведении всенародного опроса, так как к этому времени львиная доля населения по той или иной причине будет вынуждена вакцинироваться, чтобы окончательно не выпасть из новой постковидной действительности.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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