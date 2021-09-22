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Рубрика: В мире

В конгрессе США приняли закон о предотвращении остановки работы правительства

Текст: Максим Макарычев
Палата представителей конгресса США во вторник приняла закон, который предотвратит закрытие правительства и приостановит лимит долга в качестве шага против возможного дефолта в Америке. После бурных дискуссий палата одобрила план 220 голосами "за" и 211 "против". Все демократы поддержали законопроект, и все республиканцы выступили против него, отмечает CNBC.
Фото: AFP/Olivier DOULIERY Фото: AFP/Olivier DOULIERY
Фото: AFP/Olivier DOULIERY

Лидеры республиканцев в палате представителей оказали давление на своих однопартийцев, чтобы те выступили против законопроекта. План, принятый палатой представителей, позволит правительству работать до третьего декабря. Он также приостановит потолок долга до декабря 2022 года.

Фото: AP Photo/Nathan Howard
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Поскольку законопроект направляется в сенат, республиканцы угрожают заблокировать его, что может заставить демократов изо всех сил пытаться найти другой способ избежать блокировки финансирования работы федеральных ведомств или даже первого в истории дефолта по долгу США. Опасения по поводу грядущего шатдауна, надвигающегося дефолта и экономического ущерба, который он нанесет, способствовали обвалу фондового рынка США в понедельник.

Конгресс должен принять план финансирования до 30 сентября, чтобы предотвратить остановку работы правительства. Кроме того, Соединенные Штаты с большой долей вероятности исчерпают все свои возможности продолжать платить по счетам где-то в октябре, заявила лидерам конгресса министр финансов Джанет Йеллен.

Законопроект также предусматривает выделение 28,6 миллиарда долларов на помощь при стихийных бедствиях и 6,3 миллиарда долларов на расселение афганских беженцев. Лидер республиканского сенатского меньшинства Митч МакКоннелл заявил, что республиканцы будут голосовать за законопроект об отдельном финансировании, но не за принятие закона о приостановлении ограничения долга. Республиканцы заявили, что документ является "пустым чеком" на "социалистическую" политику партии. "Они просят нас увеличить потолок долга для финансирования безрассудных расходов, - сказал член палаты представителей Дэн Меузер. - Демократам нужны неограниченные полномочия по заимствованиям для финансирования социалистической программы большого правительства". Непонятно, как поступят демократы, если закон не будет одобрен в сенате, где они должны заручиться поддержкой, как минимум, десяти республиканцев.

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Они могут прикрепить приостановку потолка долга в привязке к своему законопроекту о согласовании бюджета США на время пандемии в размере 3,5 триллиона долларов. Демократы, однако, отметили, что обе партии поддержали повышение лимита долга при администрации Дональда Трампа. "Республиканцы голосовали за трехкратное увеличение потолка долга при Трампе, и это предложенное повышение позволит оплатить долги, понесенные его администрацией", - сказала член палаты представителей Дебби Вассерман Шульц, конгрессмен-демократ от Флориды.

Предложение, являющееся центральным элементом внутренней повестки дня президента Джо Байдена, предполагает значительные инвестиции в систему социальной защиты и климатическую политику. Республиканцы хотят, чтобы демократы увязывали приостановку лимита долга с законопроектом, который предполагает финансирование значительной части бюджета за счет увеличения налогов для корпораций и богатых.

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