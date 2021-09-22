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22.09.2021 19:56
Рубрика: Экономика

В Минпромторге объяснили причины снижения цен на металлы в августе

Текст: Елена Манукиян
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Цены на металл удалось снизить благодаря мерам, принятым в Правительстве, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Он напомнил, что в начале года на 6 месяцев была повышена ставка вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5% до не менее 45 евро за тонну. Это было сделано, потому что в России 23 млн тонн стали из 73,8 млн тонн производится с использованием лома в качестве сырья.

"Эта мера оказала значительное регулирующее воздействие: с февраля по июнь 2021 года экспорт лома за пределы ЕАЭС составил всего 898 тысяч тонн, в то время как за аналогичный промежуток времени 2020 года экспорт составлял 1 457 тысяч тонн, а за февраль по июнь 2019 года - 1 741 тысяч тонн", - пояснил замминистра.

В июне правительство увеличило ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов еще на полгода, также в размере 5%, но уже не менее 70 евро за тонну. Кроме того, были введены вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Пошлины состоят из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну), размер которого определяется в зависимости от вида металла (для цветных) или степени переработки продукции (для чёрных) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

В результате ситуация со стоимостью металлопродукции начала меняться, говорит Евтухов. Так, в августе, по данным Ростата, впервые с прошлого года в металлургическом производстве подешевели трубы стальные электросварные - на 14,7%, трубы и профили пустотелые из чугуна - на 14,4%, прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные - на 14,0% и другая продукция, в том числе - цинковые профили и проволока.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

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