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Рубрика: Экономика

В Минсельхозе прокомментировали колебания цен на продукты

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Последние колебания цен на продукты в большинстве случаев сезонные, пояснили в Минсельхозе. Так, в общей массе подорожали овощи на 0,3%, но в основном из-за того, что прибавили в цене огурцы и помидоры. Стоимость огурцов выросла на 6%, а помидоров на 2%.

"Это связано с замещением овощей открытого грунта более дорогими, которые выращивают в парниках", - отмечают в ведомстве. При этом подешевели свекла и репчатый лук, упали в цене и яблоки.

По данным Росстата, цены на картофель в 32 регионах снизились на 0,1-3,0%, еще в 19 регионах - на 3,1-11,9%. В других - либо остались без изменений, либо поднялись, в основном, на 0,1-3%. Морковь в 47 регионах подешевела на 0,1-5%, но в 10 регионах подорожала на 0,1-3,6%.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Наиболее выраженно отмечается сезонный рост цен на мясо кур, обусловленный значительным повышением спроса на эту продукцию, как наиболее доступный источник белка, рассказали в Минсельхозе. В частности, мясо птицы входит в меню образовательных учреждений. Кроме того, на ценовой динамике отражается и то, что перерабатывающие предприятия предпочитают поставлять птицу в рецептурах полуфабрикатов и колбасных изделий. Стоимость курятины выросла на 2,7%, для сравнения: на говядину - на 1,2%, свинину - на 0,6%, баранину - на 0,5%.

В министерстве подчеркнули, что правительство принимает все необходимые меры для сглаживания ценовых колебаний на рынке животноводческой продукции. Предприятиям оказывается господдержка, направленная на обеспечение рентабельности производства в условиях роста цен на корма, кормовые добавки, ветеринарные препараты, упаковку и транспорт. В ведомстве считают, что принимаемые меры позволят увеличить темпы прироста производства свинины и восстановить объемы в птицеводстве.

Кстати, подорожание мяса на стоимости сосисок и сарделек не отразилось.

Цена на яйца просто восстанавливается. К лету они подешевели: яйца первой категории - на 26,4%, второй категории - на 29,2%. То есть, возвращается их прежняя стоимость. При этом, по данным Росстата, в 8 регионах яйца продолжают падать в цене.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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