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22.09.2021 01:50
Рубрика: Общество

В Москве покажут лучшее научное кино

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
С 24 по 30 сентября в Москве при поддержке министерства культуры впервые пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК. Самые яркие научные фильмы последних лет можно будет увидеть сразу в четырех столичных кинозалах - "Иллюзионе", Новой Третьяковке, "Октябре" и ЦДК. Двадцать с лишним полнометражных авторских картин о науке и новых технологиях, в том числе российские премьеры. О том, что увидят зрители и зачем наука выходит на большие экраны, "Российской газете" рассказала программный директор фестиваля, член экспертного совета министерства культуры по социально значимым, неигровым и анимационным фильмам Ирина Белых.
Кадр из фестивального фильма "iHuman", в котором авторы пытаются понять, как искусственный интеллект и другие технологии меняют нашу жизнь, общество и будущее. Фото: Пресс-служба фестиваля ФАНК Кадр из фестивального фильма "iHuman", в котором авторы пытаются понять, как искусственный интеллект и другие технологии меняют нашу жизнь, общество и будущее. Фото: Пресс-служба фестиваля ФАНК
Кадр из фестивального фильма "iHuman", в котором авторы пытаются понять, как искусственный интеллект и другие технологии меняют нашу жизнь, общество и будущее. Фото: Пресс-служба фестиваля ФАНК

Ирина, сегодня много споров о том, как привлечь в науку молодежь и школьников. Фестиваль поможет?

Фото: www.beatles.ru
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Ирина Белых: В моей семье всегда был культ точных наук, но сама я выросла в абсолютного гуманитария. Теперь думаю, что если бы тогда кто-то показал мне такое кино, как показываем мы на ФАНК, возможно, выбор был бы другим. В школе математика, физика, химия казались неинтересными. Теперь я понимаю, что многим людям, как и мне, важно эмоциональное вовлечение в науку. Не готовые вопросы, а импульс подумать, эмоциональный заряд. Мне кажется, это самое важное и это дает фестиваль научного кино.

А в каком формате легче воспринимать научный контент? Лекция, кино, документалка, мультфильм?

Ирина Белых: Буквально недавно на глаза попался свежий рейтинг Tools for Learning - самые популярные "инструменты", которые люди используют для получения знаний. На первом месте оказался... YouTube. Значит, сегодня люди предпочитают получать новые знания через просмотр видео. И мне кажется, что у кино здесь больше всего шансов, и дело не в количестве просмотров, а в качестве знаний. В кино важны история и герой, именно они привлекают зрителя и удерживают его внимание. Наука дает контекст и обстоятельства для развития сюжета. Интересная, драматичная история, неординарный герой или, наоборот, герой, с которым каждый может отождествить себя, - через это, мне кажется, проще воспринимать все остальное. Сначала эмоциональное подключение, потом пробуждение любопытства, желание вникнуть и разобраться самостоятельно.

Как снимать научное кино? Всегда есть опасность быть неточным.

Ирина Белых: Режиссеры научного кино делают большую работу уже на этапе "предпродакшена" - подготовки к съемкам. Исследуют материал, ищут нужных экспертов. Но вы правы, риск быть неточным все равно есть. И, на мой взгляд, это не так уж страшно, когда речь не о грубой ошибке. Это кино: не стоит подходить к фильму с теми же критериями, по которым мы оцениваем научную статью. Фильм - это прежде всего художественное произведение. Автор имеет право и на авторский взгляд, и на авторскую интерпретацию. Его задача - заинтересовать. А дальше, учитывая доступность практически любой информации, каждый может разобраться сам. И кажется, такие знания, полученные через эмоции от кино, самостоятельный поиск и обдумывание, будут более ценными и сохранятся дольше.

Так, может, уже начать показывать такое кино в школах и вузах в качестве учебного пособия?

Ирина Белых: Можно и даже нужно, но я бы не стала называть фильмы пособиями. Это импульс, источник вдохновения, погружение в тему, за которым должно (а, по моему опыту, так всегда и бывает) следовать собственное исследование. Кстати, в рамках проекта "Дни научного кино ФАНК" с октября по декабрь любой вуз или школа могут взять наши фильмы и показывать их у себя на семинарах и уроках. Ежегодно мы получаем более 200 подобных заявок только от университетов.

Топ 5 фильмов фестиваля ФАНК

"Мозг", (2021, Швейцария): авторы пытаются ответить на вопрос, возможно ли воссоздать человеческий мозг на компьютере.

"Мы словно боги", (2020, США): увлекательная история жизни Стюарта Брэнда - выдающегося биолога и издателя известного научного журнала "Каталог Земли".

"Решения", (2021, Дания): десять ведущих ученых в пустыне в Нью-Мехико размышляют над решением глобальных проблем человечества.

"Человеческая натура", (2019, США): авторы исследуют последние достижения в области генной инженерии, позволяющие "конструировать человека".

"В поисках альтернативной планеты", (2021, США): история создания грандиозного телескопа Уэбба НАСА (должен быть запущен в октябре 2021 года), и история группы женщин-ученых, пытавшихся найти жизнь за пределами Солнечной системы.

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