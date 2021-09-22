В Москве провели фестиваль по возрождению конных традиций

Проходивший с 14 по 19 сентября на ВДНХ фестиваль "Конные традиции России" можно назвать по меньшей мере необычным. Это не соревнование с призовым фондом и не скачки со ставками на ипподроме.

Шесть дней подряд совершенно бесплатно 13 всадников из команды Кремлевской школы верховой езды на 20 конях проводили выводку лошадей с рассказом об особенностях породы: орловских рысаков, донских скаковых, буденновских и кабардинских лошадей. Затем всех желающих учили седлать коня. После чего "в бой" вступали 11 пони: дети трогательно расчесывали им гривы, самые смелые оказывались в седле. Завершалась ежедневная программа выступлением лихих джигитов: акробатические трюки, работа шашками и пиками.

Конь интерактивный

И это лишь начало амбициозных планов. В следующем году там откроют Центр национальных конных традиций площадью 25,4 тыс. кв. метров: конюшни, места для выгула, манеж и открытые трибуны на 800 мест. В философском смысле это возрождение советского проекта 1954 года - Животноводческого городка для демонстрации животных, включая лошадей: верховых, упряжных, рысистых и тяжеловесных. Тогда все получилось. Но в лихие годы перестройки проект умер, животных в павильонах "Коневодство" не осталось.

Речь идет не только о возрождении былого величия. Но и о новых технологиях: обещают открыть первый в стране интерактивный музей лошади, круглогодичный крытый манеж, где будут скачки и театрализованные шоу. И дело уже не только в традициях. Реанимировать их можно внутри сообщества лошадников и тех, для кого это профессия и бизнес. Да они традиции и не забывали. Окунуться в удивительный мир лошадей предложено всему обществу. Готов ли к тому обыватель? Интересны ли ипподромы, конные шоу и езда верхом поколению, которое завязло в соцсетях?

Нечеловеческая сила

Но сначала избавимся от снобизма.

В бесчисленных фантастических сюжетах о путешествиях во времени наш современник, попадая в прошлое, обязательно умнее окружающих. Ну, разумеется, деревенский кузнец помускулистее будет, но по части интеллекта и знаний ты - впереди.

Ну, поскакали, проверим. Куда? А давайте в век XIX, нет возражений?

Благородные люди там повально увлечены скачками и бегами. В офицерской среде все разговоры о стипль-чейзе на четыре версты. Ну, или о конкур-иппик. Кстати, отнюдь не забава Москвы и Питера - страсть захлестнула всю империю, наполнив зрителями ипподромы в десятках городов. Или вот еще увлечение - драйвинг...

Интересен ли удивительный мир лошадей - ипподромы, конные шоу, езда верхом - поколению, которое завязло в соцсетях?

Только честно: вы хоть слово поняли из сказанного? Между тем это всего лишь конное преодоление препятствий на короткой дистанции и состязания на запряженных в экипажи лошадях.

Или вот, скажем, мы ведь убеждены, что дресс-код и фейс-контроль - наши придумки. Ага, как же. Во время правления Александра I ввели одношерстный состав конных полков. Практической пользы - ноль, но ведь красиво, когда вся часть гарцует исключительно на лошадях одной масти: рыжей, вороной, серой, гнедой. Масть - это сочетание пигментации кожи коня с окрасом его шерсти, гривы и хвоста. Доходило до того, что кавалеристам приказывали обменяться лошадьми с другим полком. Александр II это отменил, но лишь в армии. Кавалергарды по-прежнему скакали на гнедых, лейб-гвардия - на вороных, кирасиры - на рыжих.

Но бывало и наоборот, людей подбирали к лошадям. В XVIII веке свиту императрицы Екатерины I составляли кавалергарды. Каждый начитанный человек сейчас продекламирует Окуджаву: "Кавалергарда век недолог, и потому так сладок он...". Век у тяжелой кавалерии был разный, изюм не в том. Нижние чины кавалергардских полков комплектовались исключительно из высоких голубоглазых и сероглазых безбородых блондинов.

Мода изменчива: в конце XIX века гвардии приказали "бород не брить".

Да, я написал: тяжелая кавалерия. К ней относились еще рейтары и кирасиры, к легкой - гусары, уланы. Были еще егеря, не говоря о казаках. И наконец - драгуны, которые сражались хоть в конном, хоть в пешем строю... Сложно? А вы правда думали, что скутеры, кикборды, сегвеи и велогибриды - верх цивилизации? А не мода, которая пройдет, затем появится что-то новое. А лошадь с нами тысячелетия.

Резюмирую возвращение из путешествия во времени: еще неизвестно, кто при таком раскладе деревенский кузнец, а кто носитель знаний и интеллекта: ты или твой предок.

Впрочем, и лошади сегодня отстали в развитии. Французский художник-баталист Жан Батист Детайль, которого пригласили на маневры в 1884 году в Красное Село, с восторгом и изумлением описывал таланты лейб-гвардии Казачьего полка (конвой, охранявший императора). Француз отмечал, что казаки на конях карабахской и кабардинской породы демонстрировали особое искусство - лошадь по их команде "падала замертво". Лежа на земле, не подавала признаков жизни. Так можно было обмануть врага, "воскреснуть" у него в тылу.

Эту традицию тоже неплохо бы возродить. Сегодня такое мало кто умеет.

А еще казаки и горцы скакали, сидя задом наперед, лежа спиной поперек лошади, стоя на седле ногами или на голове, стоя сразу на двух лошадях. Но эти традиции Кремлевская школа верховой езды уже давно нам демонстрирует.

Небольшое, но важное уточнение. Француз замечает, что русского императора охраняли не только кубанские казаки, но и терцы, азербайджанцы, грузины, черкесы, ногайцы и крымские татары. Жан пишет: "Им разрешалось иметь при себе мусульманского священнослужителя. Некоторые не знали русского языка...". В имперской армии и в гвардии представители разных народов и конфессий неплохо ладили. Как бы нам ни пытались доказать, что это не так.

По коням и! И - в бой

Для современной армии лошадь не устарела. В протокольно-церемониальных мероприятиях коней используют в Великобритании, Франции, Швеции, Бельгии, Дании, Испании, Марокко, Таиланде, Малайзии и др. У нас есть Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка: два эскадрона в подмосковном Алабино.

Полиция применяет кавалерию повсеместно, наиболее многочисленные части в США, Испании, Японии, Канаде и в России.

В Чили, Казахстане, Китае на лошадях охраняют сложные участки госграницы: в горах и в пустыне. Есть боевые кони и в нашей 55-й горной мотострелковой бригаде в Кызыле, а также в других частях.

В Германии лошади породы хафлингер служат в 23-й горно-пехотной бригаде "Бавария". В Афганистане немцы, американцы, равно как и их враги-талибы (запрещенная в РФ организация) неоднократно применяли кавалерию на войне.

Скакать и прыгать

С гражданскими конями у нас сложнее. Про "мясное" направление я промолчу. Проще говоря, это лошади "на тушенку", и таких у нас сотни тысяч. Да и племенное коневодство оставим специалистам.

Для обывателя самое интересное - спортивно-досуговое коневодство. Спорт - это лучший кормилец. Правда, сначала нужно серьезно вложиться, иметь конезаводы, инфраструктуру, кормовую базу и пр.

Больше всего лошадей в США: почти десять миллионов. И что важно: там никто ни у кого не просит дотаций на их содержание. Думаете, фермы и ковбои приносят прибыль? Отнюдь. Не они, а сотни ипподромов. А половина лошадей там просто для души.

И у нас популярны хобби-кони. И это не порода - просто доброго нрава лошадка, которая вам по карману. Она для прогулок, но можно научить скакать и прыгать, будет участвовать в состязаниях. Например, на ВДНХ. Организаторы московского конного фестиваля надеются, что он станет ежегодным.

Для людей, которых кольнуло определение "московский", - ну почему опять Москва! - поясню: сейчас, когда вы читаете эти строки, Кремлевская школа верховой езды возвращается из Саратова: там выступали. А 80% "кремлевских джигитов" родом из Волгограда. Да и сами кони - не люди, они не делятся на столичных и региональных, на своих и чужих. Им это чуждо. Все свои.

Есть чему у них поучиться.

Кстати

Стратегия коневодства

В российском проекте "Стратегии развития коневодства РФ на период до 2025 года" поголовье лошадей на 2021 год оценивается в 1,47 млн голов. В 2025-м должно быть 1,6 млн.

Количество стартов на ипподромах в нынешнем году - 3888, а через четыре года планируется 10 305. То есть заложен едва ли не троекратный рост.

Общий объем разыгранных призовых сумм на ипподромах рассчитывают поднять с 250 млн руб. до 1,5 млрд.