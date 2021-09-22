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22.09.2021 13:08
Рубрика: Экономика

В объединении пассажиров рассчитывают на нормализацию работы "Уральских авиалиний"

Текст: Евгений Гайва
Жалоба на авиакомпанию "Уральские авиалинии" в Минтранс поможет перевозчику отладить работу и прекратить задержки рейсов, рассказал в беседе с "РГ" председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Накануне объединение направило письмо министру транспорта Виталию Савельеву с призывом приостановить выдачу разрешений на полеты авиакомпаниям "Уральские авиалинии" и "Якутия". В первом случае пассажиры возмутились регулярными задержками рейсов, во втором - отправкой в рейсы неисправных воздушных судов.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
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"Ни к каким серьезным последствиям для пассажиров, которые были бы хуже, чем сложившаяся ситуация, обращение не приведет. Мы считаем, что ограничения на новые полеты лишь позволят стабилизировать работу компании "Уральские авиалинии", - сказал Зотов. Сейчас компания не справляется с текущим объемом перевозки. Ежемесячно она задерживает рейсы для 100 тысяч пассажиров, пояснил он.

"Что касается авиакомпании "Якутия", там ситуация гораздо серьезнее. Компания допускает к эксплуатации неисправные самолеты. Это данные Ространснадзора", - сказал Зотов.

В компании "Уральские авиалинии" объяснили задержки нехваткой обслуживающего персонала (грузчиков, уборщиков) и спецтехники в аэропортах, превышением времени обслуживания воздушных судов по сравнению с теми нормами, которые установлены технологическим графиком обслуживания, сообщила газета "Известия". На задержки влияют и другие факторы, например, перенос лизингодателями поставок трех новых самолетов Airbus.

В Минтрансе высказанные со стороны перевозчика претензии комментировать не стали.

В авиакомпании в беседе с " РГ" отметили, что уже предпринимают меры для сокращения задержек. Увеличено время перелетов за счет ввода рейсов в Турцию, как следствие уменьшено количество взлет-посадок.

Оптимизировано расписание по внутренним воздушным линиям, сокращены и объединены рейсы, перестроено расписание выполнения полетов в Благовещенск с целью минимизации влияния метеопрогнозов, сообщили в компании.

В некоторых аэропортах действительно возникают проблемы, но при этом другие авиакомпании выдерживают график полетов, говорит эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Вероятно, авиакомпания приняла на себя очень большой объем нагрузки. Если не учитывать риски и набирать на рынке пассажиров, будут возникать проблемы, отмечает он.

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В этой ситуации компания должна отвечать за свои действия. Но когда сами пассажиры просят ограничить какого-то перевозчика, это тоже выглядит немного странно, так как пассажиры должны быть заинтересованы в увеличении конкуренции. В противном случае есть риск роста цен на авиабилеты, сказал Борисов.

Решать проблему нужно в законодательном поле. Это сложный вопрос, но степень ответственности перед пассажирами надо определить очень четко, считает эксперт. "Система должна функционировать так, чтобы ответственность авиакомпаний за задержки рейсов по вине перевозчика была существенной и сокращалась возможность злоупотреблений", - говорит он. В частности, пассажиры не могут требовать компенсации за задержки рейсов по погодным условиям, чем пользуются авиакомпании.

Сейчас уровень наказания нерелевантен тем выгодам, которые авиакомпания может приобрести, не выполняя условия, говорит эксперт. Перевозчики должны резервировать самолеты и реально оценивать свои возможности, поясняет Борисов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Правила авиаперевозок

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