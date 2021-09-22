В октябре объявят победителей XII премии "Качество обслуживания и права потребителей"

7-9 октября 2021 г. в Стамбуле состоится форум и церемония награждения лауреатов ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей".

Премия и форум "Качество обслуживания и права потребителей" - одно из ведущих мероприятий в области повышения уровня сервиса, качества товаров и услуг, а также защиты прав потребителей - призвано обеспечить стабильное развитие и достойный конкурентный потенциал рынка товаров и услуг в России.

Откроет мероприятие форум, на котором российские и международные специалисты смогут обсудить актуальные проблемы современного потребительского рынка, а также представить реализованные проекты в сфере первоклассного сервиса и качества предлагаемого товара.

Среди участников форума этого года: Дмитрий Селихов, директор по развитию бизнеса AliExpress Россия; Светлана Василенко, коммерческий директор "Лаборатория Гемотест"; Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments; Александр Бондарик, руководитель интеграционной и low-code платформ, подразделение LM Tech, Леруа Мерлен; Ринат Нигматуллин, директор секции управления и развития сервисной сети Samsung Electronics в России и странах СНГ; Орхан Амирсултанов, руководитель направления обучения и клиентского сервиса Tele2; Лариса Зацепилина, заместитель директора гостиничного комплекса "Имеретинский".

Среди основных номинаций Премии: розничная торговля; розничные услуги; товары народного потребления; франшиза года; услуги для бизнеса; финансовая грамотность и открытость; СМИ для потребителей; выбор потребителей (при участии исследовательского холдинга РОМИР).

Лауреатов определит голосование экспертного совета, в состав которого входят представители Союза потребителей Российской Федерации, Федерации Рестораторов и Отельеров, Исследовательского холдинга РОМИР, BDO и др.

Заявки принимаются до конца сентября. Скачать форму заявки можно на официальном сайте премии.