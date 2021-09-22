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22.09.2021 21:11
Рубрика: Власть

В ОП рассказали о борьбе с фейками на выборах в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8569)
Наблюдатели от общественных палат по всей России не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на результаты состоявшихся выборов в Госдуму. А благодаря видеонаблюдению удалось выяснить, что 90 процентов сообщений от граждан о нарушениях - это фейки, сообщили в Общественной палате (ОП) РФ, которая координировала процесс общественного наблюдения.

В этом году на выборах работали более 100 тысяч общественных наблюдателей, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Поделиться опытом они смогли на организованном в Москве Форуме общественных наблюдателей. "Серьезных нарушений, которые могли бы влиять на результаты, не было. И наблюдатели справились с задачей обеспечить прозрачность и легитимность выборов", - подчеркнул замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Контролеры не только мониторили избирательный процесс, но и проверяли сообщения граждан о нарушениях, в том числе в соцсетях. По словам замсекретаря ОП, главным механизмом проверки стало видеонаблюдение. "90 процентов информации о нарушениях оказалось фейками, подтвердилось только 10%, - заявил Владислав Гриб. - И там, где были нарушения, реакция комиссий была незамедлительной".В итоге результаты на 45 участках были отменены, однако это весьма немного на фоне общего количества участков - порядка ста тысяч, напомнил Владислав Гриб.

Фото: РИА Новости
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По данным ОП, сообщения граждан касались в основном доступа наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий к процедуре наблюдения за подсчетом голосов, корректности действий комиссий и соблюдения иных требований законодательства. Нарушения - если они были - удавалось оперативно пресекать.

Что касается фейков, то "творчество" их авторов не знало границ. Так, например, в соцсетях распространяли лжесообщения о неработающих видеокамерах или о том, что они передают в Сеть устаревшую картинку. Проверка показала, что это не так. Также появлялись фейковые ролики о вбросе бюллетеней, однако их авторы допустили брак, ведь листы для голосования были явно не того формата, которые используются на нынешних выборах. Распространение получил и ролик про онлайн-голосование: якобы за избирателей проставляют галочки в бюллетене. Но монтаж был доказан.

90 процентов информации о нарушениях оказалось фейками

Другие поводы для фейков - подвоз на участки. После проверки оказывалось, что "избиратели" были работниками предприятия, которых привозили на работу. И, конечно, простором для фейкоделов стало принуждение для голосования. Авторы сообщений даже подделывали документы - так, например, по Сети гуляло сообщение, подкрепленное приказом за подписью муниципального начальника. Проверка показала, что такого документа не было. "Мы смогли поставить заслон тем потокам лжи, которые пытались обрушить на нашу страну, вы видели в каком объеме", - обратился к наблюдателям глава созданной при ОП рабочей группы по общественному наблюдению за ДЭГ Александр Малькевич. По его словам, фейкам удалось противопоставить поток реальной информации о происходящем на выборах, которую транслировали блогеры. "Мы вместе прошли крайне сложную и непростую избирательную кампанию, - поблагодарила за помощь наблюдателей секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. - В таких условиях выборы не проходили никогда". Она объяснила, что их проведение серьезно осложнило беспрецедентное давление извне. Но, к счастью, реальных нарушений, которые можно назвать серьезными, оказалось крайне мало, подтвердила Бударина.

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