В Орше завершается первый этап Спартакиады Союзного государства

Флаги Беларуси и России шесть дней развевались в белорусской Орше, где 23 сентября завершается первый этап Спартакиады Союзного государства для детей и юношества. Команды соперничали в хоккее с шайбой и волейболе. С 2003 года в спартакиаде приняли участие более 13 тысяч ребят из двух стран.

Орша второй раз принимает спартакиаду. И это неспроста. Здесь один из самых крупных в Беларуси ледовых дворцов. Город воспитал целую плеяду выдающихся белорусских спортсменов. Среди них конькобежец Игорь Железовский, чемпионы мира по велотреку Татьяна Шаракова и биатлону Павел Гончаров, легкоатлетка Алина Талай, шахматист Михей Науменко, пловец Алексей Талай, который совсем недавно установил рекорд Паралимпийских игр в Токио на дистанции 50 метров брассом.

Спартакиада среди школьников "Олимпийские надежды" собрала в Орше 230 ребят из России и Беларуси в возрасте от 12 до 14 лет. Беларусь представляли все области, кроме Витебской и столицы.

Спартакиада - это не только возможность раскрыть свои таланты и приобщиться к здоровому, активному образу жизни, но и яркие эмоции и новые друзья.

- В Оршу приехали ребята из восьми российских регионов. Уверен, что у всех у них здесь появятся друзья. Затем наши ребята поедут в Россию. Эта дружба - задел будущих прочных отношений белорусов и россиян, - говорит первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.

Спорт стирает границы между людьми и странами. В белорусской Орше чувствовали себя как дома российские мальчишки, девчонки и их тренеры из Пензенской, Челябинской, Смоленской, Сахалинской областей, Краснодарского края, Татарстана, Северной Осетии и Республики Коми.

- Я очень ждал этой поездки, - признался Тимофей Козлов из хоккейной команды "Северная Олимпия" из Сыктывкара. - Приятно было увидеть ребят, с которыми раньше играли. Это команда "Орлы" из Ейска Краснодарского края.

Тренер "северных олимпийцев" Алексей Майоров рад, что снова в Беларуси:

- Последний раз был в Беларуси лет десять назад, ездил с женой к ее родственникам в Могилев. А вот в Орше бывать не приходилось, очень понравился город - красивый и чистый.

А вот мнение Юлии Голубенковой и Виктории Невзоровой из Челябинска:

- Мы первый раз участвуем в такой Спартакиаде, впервые приехали в Беларусь. Впечатлила архитектура: такие красивые старинные дома, улицы. Мы знали, что в Беларуси очень вкусные шоколад и березовый сок. Попробовали - правда вкусные.

Соревнования по хоккею с шайбой и волейболу в Орше - первый из четырех этапов Спартакиады Союзного государства для детей и юношества. Еще три этапа планируется провести в октябре-ноябре.

За шесть дней соревнований юные белорусские и российские хоккеисты стали настоящими друзьями. Фото: Пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марианна Щеткина, руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске:

- В бюджете Союзного государства заложены средства на 26 мероприятий, девять из которых направлены на работу с молодежью. Сейчас в Беларуси параллельно со спартакиадой идет еще и кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны" в лагере "Зубренок", куда приехали более 500 ребят из 20 регионов России и всех областей Беларуси. Более 35 миллионов российских рублей выделено на спартакиаду, почти 30 миллионов - на кадетскую смену. Дан старт мероприятий Союзного государства после пандемии. Мы уже привыкли работать онлайн, но это не заменит личных контактов. Жизнь продолжается, и через общие мероприятия продолжается реализация молодежной политики Союзного государства и задач по сплочению нашего общества.