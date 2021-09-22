В пандемию количество ГЧП-проектов сократилось на 40%

Государственно-частное партнерство (ГЧП) по-прежнему востребовано в коммунальной сфере и транспортном секторе. В здравоохранении, несмотря на повышенное внимание к отрасли в пандемию, проектов крайне мало. Об этом в интервью "РГ" в преддверии Российской недели ГЧП рассказал Павел Селезнев, генеральный директор Национального Центра ГЧП (группа ВЭБ.РФ).

Какова динамика за последние 5-10 лет по количеству реализуемых проектов ГЧП?

Павел Селезнев: Последние пять лет мы наблюдаем тренд постепенного снижения числа запускаемых в течение года проектов ГЧП. Если в 2017 году коммерческое закрытие прошли 522 проекта, то в 2019 году в два раза меньше - 206, а по итогам 2020 года этот показатель

снизился еще на 40%. При этом проекты становятся более капиталоемкие: в 2017 году в среднем на проект приходилось 0,5 млрд рублей, а в 2020 году эта цифра достигла практически 3 млрд руб.

Также растет объем частных инвестиций. По итогам 2020 года общий объем запущенных проектов составил 356 млрд рублей, из них 80% - средства инвесторов. Еще пару лет назад этот показатель был около 50%. Расширяется и отраслевая специфика проектов - в последние несколько лет увеличилось число проектов в социальном секторе, активно формируется практика в сфере IT, есть спрос на проекты благоустройства, запускаются концессии в промышленности. То есть мы видим, что рынок развивается в разных направлениях.

Как пандемия и ее последствия оказали влияние на запуск и реализацию проектов ГЧП? Как изменилась ситуация со снятием ограничений?

Павел Селезнев: В первую очередь пострадали проекты на стадии строительства, а также уже введенные в эксплуатацию и зависимые от потребительского спроса, например, в транспортной сфере. Мы видим, что приостановка строительства, сбой поставок и удорожание стройматериалов всего на пару месяцев уже привели к увеличению сроков сдачи ряда проектов, а в отдельных случаях и к удорожанию работ.

Пандемия сказалась и на запуске новых инициатив. В 2020-м было запущено практически в два раза меньше проектов, чем в 2019 - 129 против 206. В основном соглашения подписывались в начале года, до объявления локдауна, или во втором полугодии, когда удалось пройти острую стадию пандемии и часть ограничений были смягчены. В большинстве случае это были некапиталоемкие коммунальные концессии. Переориентация на борьбу с последствиями пандемии вынудила регионы замораживать или и вовсе отказываться от ряда проектов, которые находились в проработке.

Однако уже с конца 2020 года началось постепенное восстановление активности на рынке. Если в первом квартале 2021-го года были запущены проекты на 5,3 млрд руб., то уже во втором квартале общий объем инвестиций достиг 104 млрд., во многом за счет транспортного сектора. На начало сентября подписаны соглашения по 44 проектам общей стоимостью более 150 млрд. В отраслевом разрезе примерно треть инвестиций пришлась на коммунальный сектор, еще треть - на транспортную инфраструктуру. Стабильный рост показывает социальная сфера и городская инфраструктура. Это обусловлено как федеральной политикой, так и востребованностью таких проектов у регионов и муниципалитетов.

Насколько эффективны запущенные в 2021 году меры господдержки создания инфраструктуры? В каких отраслях можно ожидать бума, а где, наоборот, недостает господдержки?

Павел Селезнев: В этом году мы увидели сразу несколько программных подходов к поддержке инфраструктурных проектов. И если прежде меры были направлены на реализацию проектов, не предусматривающих внебюджетные инвестиции, то новые инструменты напротив предполагают привлечение частных инвесторов, в том числе через ГЧП, в максимально широкий перечень объектов. Пока сложно оценивать их результативность, но инструменты понятны и востребованы у регионов.

"Инфраструктурное меню" предполагает сразу три источника софинансирования проектов - средства ФНБ, инфраструктурные облигации и бюджетные кредиты. Только по льготным кредитам уже одобрены заявки на 90 млрд и поданы еще на 490 млрд рублей, по облигациям заявлены проекты более чем на 200 млрд руб.

Помимо комплексных инструментов, в этом году запущены беспрецедентные отраслевые меры - чего стоит только одна программа по строительству школ по ГЧП, предусматривающая выделение федерального софинансирования. По ней уже отобрано 74 концессионных проекта, еще более 250 проектов находятся в работе. В ближайшие три года можно будет наблюдать массовое применение ГЧП в этой отрасли. За последние пять лет это самая масштабная программа поддержки инфраструктурных проектов. Также недавно были утверждены правила финансирования проектов по созданию университетских кампусов, предусматривающие использование механизмов ГЧП.

Привлечению инвестиций и запуску новых масштабных проектов по развитию туристской инфраструктуры поспособствует принятие нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". А вот в здравоохранении, несмотря на то, что в отрасль на фоне пандемии вложен колоссальный объем средств, не хватает механизмов поддержки частных инвестиций, аналогичных, например, программе строительства школ по ГЧП. Также необходимы меры, стимулирующие привлечение инвесторов в благоустройство территорий, развитие рекреационных зон.

В этом году вы запустили рейтинг городов по уровню развития ГЧП. Как выглядит ситуация?

Павел Селезнев: Тренд изменился, если еще пять лет назад участники рынка ГЧП конкурировали за крупные, дорожные проекты, то сейчас фокус сместился на локальные истории - строительство школ и больниц, развитие общественного транспорта, благоустройство и другие сферы, связанные в первую очередь с городской экономикой и качеством жизни в городах. Ключевыми действующими лицами в таких проектах выступают городские администрации, которым необходимо привлекать инвесторов для решения насущных инфраструктурных проблем. Мы решили проанализировать опыт подготовки и реализации проектов ГЧП в городах, существующие подходы к взаимодействию с инвесторами, компетенции проектных команд. На основании полученных данных был сформирован рейтинг, причем мы актуализируем его ежеквартально, чтобы отслеживать динамику и стимулировать отстающие города эффективнее подходить к вопросам привлечения инвестиций.

По итогам третьего квартала оценку прошли 226 проектов на 365 млрд руб. из 110 городов. Ряд муниципалитетов, заинтересованных в привлечении инвесторов, за прошедший период смог значительно улучшить позиции как за счет развития институциональной среды и нормативной базы, так и благодаря запуску новых проектов. В десятку лидеров вошли Кемерово и Саратов, поднявшись с 22 на 8 место и с 20 на 9 место соответственно. Значительный рывок сделал Стерлитамак (с 100 до 43 места) и Уссурийск (с 74 на 26 место). Новым лидером рейтинга стал Нижневартовск, поднявшись на две позиции. Город получил максимальные баллы за проектный опыт.

Какие проблемы выявили?

Павел Селезнев: По-прежнему слабым местом у муниципалитетов остается институциональная среда и нормативно-правовая база, есть проблемы с открытостью данных. Половина городов, участвующих в рейтинге, не утвердили перечни объектов для передачи в концессию на этот год, что может говорить о низкой заинтересованности в использовании механизмов ГЧП. Около 20% участников рейтинга не запустили за исследуемый период ни одного проекта. В большинстве муниципалитетов отсутствуют или слабо развиты инструменты поддержки. Лишь 13% городов имеют отлаженную систему межведомственного взаимодействия. Некоторые проблемы наблюдаются и с наличием компетенций в органах власти муниципалитетов - только у 14 городов есть достаточное количество сотрудников, обладающих специальными знаниями в сфере ГЧП. Несмотря на все выявленные пробелы, мы видим, что многие муниципалитеты заинтересованы активнее внедрять ГЧП.