В прокат выходит фильм по рассказу Солженицына "Один день Ивана Денисовича"

Фильм Глеба Панфилова "Сто минут из жизни Ивана Денисовича", снятый по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича", выходит в российский прокат 23 сентября.

Мировая премьера картины состоялась в августе на 74-м международном кинофестивале в Локарно. Специальный показ (в международной версии лента называется - 100 minutes) прошел на площади Piazza Grande. Фильм представили автор сценария фильма и режиссер Глеб Панфилов, актриса Инна Чурикова, а также исполнитель главной роли Филипп Янковский. Для Глеба Панфилова это второе участие в фестивале в Локарно: в 1969 году он стал победителем этого киносмотра со своим дебютным фильмом "В огне брода нет". Однако руководство СССР тогда не разрешило молодому режиссеру поехать в Швейцарию и получить награду лично. Приз был отправлен в СССР почтой и по сей день хранится в музее "Ленфильма".

По итогам фестиваля в Локарно Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021. "Это огромное счастье работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов. Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери", - поделился Филипп Янковский на пресс-конференции на фестивале.

Немного об истории создания фильма, за которым стоит и крупнейший российский холдинг ВГТРК, в частности, канал "Россия 1", известный своими экранизациями. Опубликованная в 1962 году повесть "Один день Ивана Денисовича" стала главной литературной сенсацией в СССР. Книга принесла мировую славу Александру Солженицыну и открыла в русской литературе тему лагерей и репрессий. Глеб Панфилов - один из самых титулованных российских режиссеров в России и за рубежом, обладатель "Золотого медведя" Берлинского международного кинофестиваля, "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля, специального приза жюри Каннского кинофестиваля, высших наград кинофестиваля в Локарно, Московского кинофестиваля, фестиваля в Карловых Варах - давно хотел экранизировать этот текст.

В 2006 году вместе с Солженицыным Панфилов работал над сериалом "В круге первом" для телеканала "Россия". Многосерийный фильм получил национальные кинематографические премии "Ника" и "Золотой орел", стал обладателем премии ТЭФИ-2006 в номинациях "Лучший фильм", "Лучший оператор", "Лучший художник" и "Лучший сценарий", получил главный приз на международном фестивале в Биаррице. После этой картины Солженицын хотел доверить "Ивана Денисовича" только Панфилову. Но судьба распорядилась иначе: от рождения и до воплощения задумки прошло больше десяти лет. Наталия Дмитриевна Солженицына - вдова писателя и президент Фонда Солженицына - поддержала Глеба Панфилова в его идее дописать историю героя, чтобы сделать ее более кинематографичной. Панфилов расширил сюжет. Режиссер обратил большее внимание на подробности жизни солдата Ивана Шухова до того, как он оказался в лагере, рассказал о том, как он воевал, как попал в плен, как вместе с другом сбежал из плена по минному полю.

Вдова Солженицына поддержала Глеба Панфилова в его идее дописать историю героя

В фильме также снимались Владимир Еремин, Артур Бесчастный, Александр Коротков, Михаил Хмуров, Сергей Карякин и другие.

Текст от автора читает Леонид Ярмольник.

О чем фильм?

Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой...

Прямая речь

Глеб Панфилов, автор сценария и режиссер:

"Сто минут из жизни Ивана Денисовича" - это рассказ о тысячах советских солдат, которые сражались на войне и чье единственное "преступление" заключалось в том, что они были пойманы нацистами и стали военнопленными. По возвращении из плена ждал быстрый суд и десять лет в сибирских лагерях. В чем же тогда причина, по которой такие заключенные, как Иван Денисович, остаются в живых? Что побуждало их просыпаться каждое утро, чтобы встретить еще один день ада? Наш фильм - попытка ответить на эти вопросы".

Филипп Янковский, исполнитель роли Ивана Денисовича:

"Эта история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности, и мне хочется верить, что когда картина будет выходить на экраны, найдется немало людей, которые захотят потратить время не на очередную мишуру спецэффектов, а на большую картину большого мастера".