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22.09.2021 19:42
Рубрика: Экономика

В России растут цены на мясо

Текст: Татьяна Карабут
На прошлой неделе, с 14 по 20 сентября, из всех продуктов наибольший рост цен наблюдался на мясо, следует из данных Росстата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, цены на мясо птицы выросли на 1,25% (неделей ранее рост составил 0,4%), на говядину - на 0,7% (неделей раньше - 0,82%), свинину - на 0,5% (перед этим на 0,33%), баранину - 0,3% (0,36%). При этом с начала года куриное мясо подорожало на 18,36%, баранина - на 14%, свинина - на 12,18%.

Фото: iStock
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Кроме того, на 2,1% подорожали куриные яйца, гречка и вермишель (на 0,4%), макароны (0,3%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (0,2%). Наблюдался рост цен на молочные продукты: стерилизованное молоко (на 0,4%), сливочное масло, пастеризованное молоко, творог жирный, сыры сычужные (0,3%), сметану (0,2%).

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,3%. А на подсолнечное масло остались неизменными. На первый продукт соглашения между производителями и торговыми сетями о заморозке цен больше не действуют, на масло сохраняются до 1 октября.

Цены на овощи "борщевого набора" в целом снизились на 0,87% (неделей ранее на 0,81%, двумя неделями ранее - на 2,08%). При этом больше всего просели цены на морковь - на 3,03% за прошлую неделю (неделей ранее - на 2,67%). Хотя с начала года рост составил 35,69%. Лук репчатый за неделю подешевел на 1,12% (неделей ранее - на 0,99%). С начала года рост цен на лук составил 22,40%. Цены на капусту снизились на 0,63% (неделей ранее - на 0,84%). С начала года ее цена выросла в 1,9 раза. Подорожал на прошлой неделе картофель - на 0,08% (неделей ранее - плюс 0,58%). С начала года картофель подорожал на 27,99%. Подорожали также огурцы (сразу на 7% за неделю) и помидоры (на 7,94%). Яблоки подешевели на 1,09%.

Снизились цены на прошлой неделе разве что на сосиски, сардельки и рис - на 0,1%.

В целом недельная инфляция составила 0,1%, с начала года - 4,9%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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