В России вышел новый двухтомник Ивана Ильина

Публиковать ли рукопись в 350 страниц, которую автор пометил ремаркой "Никогда не печатать?". А если этот автор известный русский философ Иван Ильин? Минимум четыре открытия - никогда не виденного, не слышанного и не напечатанного - насчитали участники встречи в книжном клубе "Достоевский (Российского военно-исторического общества - РВИО), где презентовали новый двухтомник русского философа Ивана Ильина с реконструкциями его последней книги, шуточными поэтическими опусами, мистификациями, эпиграммами и материалами следственных дел.

В новом сборнике работ Ивана Ильина есть поистине пророческие слова о России. Здесь реконструируется его последняя книга, печатаются шуточные поэтические опусы, мистификации, эпиграммы и... материалы следственных дел. Читателей ждут новые книги, в которые будет включена переписка философа с композитором Метнером.

- Выход этого двухтомного сборника особенно интересен, потому что здесь собраны "смысловые вещи" и довольно редкие документы, включая следственные дела, - заметил специально приехавший на презентацию нового издания помощник президента и глава РВИО Владимир Мединский и в назидание собравшейся публике процитировал записку Ильина о роли хранителей в культуре: "Дело хранения требует прежде всего повышенного и непреклонного чувства ответственности".

Ивану Ильину - одному из последних русских философов, высланному из России в 1922 году на печально известном "философском пароходе", наверное, более всех повезло с возвращением его имени, книг и архивов в Россию.

Директор Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Владимир Аристархов напомнил, что новый двухтомник венчает почти 30-летнюю работу по изданию книг Ильина. В результате к 33-томному собранию сочинений философа добавился новый сборник, собравший его труды, являющиеся исторической редкостью.

И заслуга появления у нас столь изобильного интеллектуального наследия ( изданные работы других философов редко выходили за пределы трехтомников) Ивана Ильина во многом принадлежит профессору Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Юрию Лисице.

Труд, начатый когда-то с обсуждения издательских планов самыми лучшими гуманитарными умами времени (на первую встречу приходил известный философ Сергей Хоружий и ждали великого филолога Сергея Аверинцева), продолжил и намерен продолжать далее профессор Лисица. Кстати, на ту первую встречу пришел и известный писатель Леонид Бородин, в советское время отсидевший срок за то, что дома у него нашли книгу Ильина "О сущности правосудия", которую он к тому же не успел прочитать. Тюремщики потом передали ему этот труд в камеру: ну раз сидишь за это, то возьми уж и почитай.

Поклонники других русских философов, наверное, приревнуют Ильина к его счастливой издательской судьбе в России. К тому же мы за последние 30 лет успели развесить новые идеологические ярлыки и над старыми философскими текстами и именами. Связанный с Русским Обще-воинским союзом и военной русской эмиграцией Иван Ильин некоторым сегодня кажется чуть ли не философом для силовиков. Но это, конечно, утрирование большого культурного наследия человека, которого один из ведущих американских специалистов в области права Уильям Батлер считал, например, самым крупным знатоком Конституционного права.

В новом сборнике и поэтические шутки философа, и материалы следственных дел

Было очень интересно узнать, что отец присутствующего на презентации книги ректора Православного Свято-Тихоновского университета, протоиерея Владимира Воробьева был студентом Ильина. Перед высылкой он помогал ему собирать и упаковывать библиотеку, потом с товарищами подписал и отправил Ильину открытку. И детям своим в глубоко советском времени изредка цитировал запомнившиеся ему слова учителя.

Новый сборник, названный "О возрождении и обновлении России", содержит пророческие для середины 20 века прогнозы о том, что в России снова будет ходить иностранная валюта и откроется свободный выезд за границу.

Переписку "двух Иванов" - Ивана Ильина и Ивана Шмелева - включенную в середину Собрания сочинений философа, читатели раскупили буквально за 3-4 месяца, но профессор Лисица намерен в будущем издать еще одну переписку Ивана Ильина с композитором Николаем Метнером, которую они вели под шуточными немецкими именами. Удалось также найти и восстановить музыкальную шутку Метнера, написанную в ответ Ильину и казавшуюся обоим утерянной.

А рукопись, на которой сам философ поставил пометку " Никогда не публиковать", называлась "Учение Шеллинга об абсолюте". Последовать этой ремарке посоветовал ученик Ильина Николай Полторацкий, который успел уже в новое время приехать Россию, съездить в Петербург и прочитать лекцию об Ильине.

Но, наверное, самым большим культурным событием, связанным с именем Ивана Ильина, стала передача его архива из Мичиганского университета в Московский. Огромные объемы пока не разобранных бумаг могут стать новыми книгами философа, изданными только в России.