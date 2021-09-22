В Россию приходит новый iPhone 13. Цена

Компания Apple и ее партнеры сообщили о старте приема предварительных заказов на смартфоны новой линейки iPhone 13.

Согласно официальному прейскуранту, цены на новинки будут следующими.

1. iPhone 13 mini:

- 128 Гб - 69990 рублей

- 256 Гб - 79990 рублей

- 512 Гб - 99990 рублей

2. iPhone 13:

- 128 Гб - 79990 рублей

- 256 Гб - 89990 рублей

- 512 Гб - 109990 рублей

3. iPhone 13 Pro:

- 128 Гб - 99990 рублей

- 256 Гб - 109990 рублей

- 512 Гб - 129990 рублей

- 1 Тб - 149990 рублей

4. iPhone 13 Pro Max:

- 128 Гб - 109990 рублей

- 256 Гб - 119990 рублей

- 512 Гб - 139990 рублей

- 1 Тб - 159990 рублей

Старт продаж смартфонов линейки iPhone 13 в России намечен на грядущую пятницу, 24 сентября. Чем отличаются iPhone 13 от прошлогодних iPhone 12 - читайте в материале RG Digital.

В зависимости от модели сроки доставки предзаказанного смартфона могут отличаться. Так, iPhone 13 или iPhone 13 mini будет доставлен в Москву в период с 30 сентября по 4 октября. iPhone 13 Pro или Pro Max доставят заказчику с 14 до 21 октября.