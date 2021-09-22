В Росстате сообщили о снижении долгов по зарплате в стране

К 1 сентября суммарная задолженность по зарплате в стране сократилась на 210,6 млн рублей (13,7%) и составила 1,3 млрд рублей, следует из данных Росстата. При этом, еще в прошлом месяце долги росли: с июля по август, например, они увеличились на 26,6 млн рублей.

Почти половина (44,3%) - это задолженность предприятий перед работниками обрабатывающих производств, 17% от нее - это невыплаченная заработная плата работникам транспорта, сельского хозяйства, а также занятым в сфере охоты и предоставления услуг в этих областях, менее 10% долгов приходится на сферу лесозаготовки, 6,1% - на здравоохранение и социальные услуги, 4% - на добычу полезных ископаемых. Всего ждут возвращения долга по зарплате 19,5 тысячи работников.

Среди регионов основными должниками по зарплате остаются Кемеровская, Ростовская, Московская, Тамбовская области, Краснодарский и Хабаровский края.

Как ранее сообщили в Минэкономразвития, ситуация на рынке труда в целом улучшается. Вместе с задолженностью по зарплате снижается безработица, которая уже достигла допандемийного уровня. Так, к 1 августа уровень безработицы, рассчитанный по международной методике, составил 4,5 %.

В то же время растет средняя зарплата по стране. В конце июня этого года она составила 57 782 рублей, что на 11,7% больше, чем было год назад, и на 4,3% превышает аналогичный показатель мая. Реальный рост зарплат с поправкой на инфляцию в июне составил 4,9% по сравнению с данным годичной давности и 3,6% относительно предыдущего месяца.