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22.09.2021 20:39
Рубрика: Экономика

В создании инфраструктуры туризма поучаствуют сотни инвесторов

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8569)
В России появится сеть новых отелей, туристических комплексов и целых курортов. На рассмотрении в корпорации "Туризм.РФ" уже находится 188 отдельных проектов из 77 регионов, рассказали "РГ" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Инфраструктура для комфортного отдыха будет создана в разных регионах страны."Первым шагом станет разработка концепций развития туристических территорий, определение основных видов туризма, которые станут визитными карточками регионов", - отмечал ранее Чернышенко.

Фото: iStock
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Корпорация "Туризм.РФ", созданная по поручению председателя правительства Михаил Мишустина, займется напрямую созданием туристской инфраструктуры. Совместно с регионами предстоит определить потенциально интересные территории для развития и создать мастер-планы. Это документы, в которых будут отражены перспективы развития территории для инвесторов и предусмотрены инвестиционные лоты, то есть конкретные участки для строительства.

С частными инвесторами корпорация создает специальные проектные компании, в которых участвует капиталом. Инвесторы получают меры поддержки - дешевые кредиты, создание обеспечивающей инфраструктуры с участием регионов. До 2030 года в туризм будет привлечено 1,7 трлн рублей частных инвестиций, пояснили в корпорации.

Сложно сказать на начальном этапе, насколько эти меры окажутся успешными, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Но любое участие государства дает больше возможностей для того, чтобы проект был доведен до конечной стадии. "Во всяком случае, те инвесторы, которые начали обсуждать проекты, конечно, уже посмотрели условия и увидели, что пока они их устраивают", - сказал эксперт. В будущем будут отобраны лучшие практики, добавляет он.

Для окупаемости новых объектов нужно предусмотреть преференции - налоговые льготы, специальные тарифы на коммунальные услуги, чтобы инвесторы могли чувствовать себя комфортно, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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