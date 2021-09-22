В США столкнулись с острой нехваткой учителей и школьного персонала

По мере открытия школ в начавшемся учебном году в США администрации американских учебных заведений столкнулись с новой проблемой: нехваткой учителей и персонала, подобной которой никогда не видели в некоторых округах.

Государственные школы годами боролись с нехваткой учителей, особенно по математике, естественным наукам, специальному образованию и языкам. Но пандемия коронавируса только усугубила проблему. Стресс преподавания во время пандемии COVID-19 спровоцировал всплеск выхода на пенсию и увольнений учителей, сообщает Associated Press. Школам пришлось нанимать еще больше штатных сотрудников, таких как репетиторы и специальные помощники, чтобы компенсировать потери в обучении, и больше учителей, чтобы управлять процессом онлайн-обучения для тех учеников, которые не пожелали вернуться в школы.

О нехватке учителей и трудностях при заполнении вакансий сообщалось в Теннесси, Нью-Джерси и Южной Дакоте, где в одном округе в начале учебного года было 120 вакансий учителей. По всему Техасу, основные районы в Хьюстоне, Уэйко и других местах сообщили о сотнях вакансий преподавателей в начале года. По словам пресс-секретаря калифорнийского департамента образования Шеннон Хабер, в крупнейшем округе Калифорнии, Лос-Анджелесе, где учится около 600 тысяч школьников, имеется более 500 вакансий учителей, что в пять раз больше, чем в предыдущие годы.

Несколько школ по всей стране были вынуждены закрыть классы из-за нехватки учителей. В Мичигане общественные школы Истпойнта на этой неделе внезапно вернули всю среднюю школу обратно на дистанционное обучение из-за нехватки учителей. В небольшом округе к северу от Детройта есть 43 вакантных должности - четверть от преподавательского состава. Когда на прошлой неделе несколько учителей средних школ уволились без предварительного уведомления, школьный округ полностью перешел на онлайн-обучение.

Согласно июньскому опросу 2690 членов Национальной ассоциации образования США, 32 процента преподавателей заявили, что пандемия заставила их строить планы уйти из профессии раньше, чем ожидалось. Другое исследование, проведенное центром RAND, показало, что пандемия усугубила психологический стресс у учителей, которые испытывали его почти в два раза чаще, чем другие работающие взрослые, и почти в три раза чаще испытывали депрессию.