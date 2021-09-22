В Ташкенте самолет совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажирки

Самолет авиакомпании British Airways, летевший из Исламабада в Лондон, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ташкента из-за смерти 83-летней пассажирки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Пожилая женщина почувствовала себя плохо, когда лайнер находился в воздухе, и его командир принял решение о вынужденной посадке. Однако пассажирка сразу после этого скончалась.

Сейчас самолет находится на запасной стоянке, а людей с этого борта разместили в зале для транзитных пассажиров. Пока неизвестно, когда закончится оформление необходимых документов и борт сможет вылететь к месту назначения.