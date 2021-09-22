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22.09.2021 16:36
Рубрика: Экономика

В ВСС рассказали, как рынок страхования пережил пандемию

Текст: Елена Манукиян
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В прошлом году суммарный объем страхового рынка сократился на 4%, однако к концу этого года он наверстает упущенное. Об этом журналистам рассказали во Всероссийском союзе страховщиков. По прогнозам экспертов к концу года рынок страхования жизни, например, составит 500 млрд рублей, достигнув своих допандемийных значений.

Фото: iStock
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"Рынок пережил пандемию с достоинством. Страховщики сделали все, чтобы перевести свое взаимодействие с клиентами в удобный дистанционный формат", - говорит вице-президент ВСС Виктор Дубровин. По его словам, многие из них адаптировали свои продукты под спрос, встраивая в них риски, связанные с заболеванием коронавирусом и его последствиями.

При этом драйвером роста рынка в 2021 году стало страхования жизни и потребительское ипотечное страхование из-за низких ставок на льготные жилищные кредиты. Прогнозировать развитие рынка на 2022 год страховщики пока не берутся, поскольку ставки льготных ипотечных кредитов выросли, что сказалось на сокращении займов. В числе положительных факторов для рынка страхования эксперты называют восстановление экономики страны и рост ВВП.

Дело в том, что к услугам страховщиков обращаются граждане с доходом от 50 тысяч рублей и выше. "Когда у людей появляется доход, они начинают задумываться о страховании, чтобы защитить свой уровень жизни", - пояснил Дубровин. При этом обычно к страховщикам обращаются граждане после 30 лет. Эксперты объясняют это тем что с возрастом люди осознают свою ответственность перед близкими.

По данным исследования "Ромир", основные страхи россиян, которые побуждают их страховать свою жизнь и здоровье, связаны с серьезными болезнями (53%), потерей трудоспособности (39%), ухудшением благосостояния семьи (38%), бедностью на пенсии (36%), ДТП и другие аварии (35%), пожары и природные стихии (29%).

Экономика Страхование Пандемия коронавируса COVID-19

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