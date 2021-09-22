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22.09.2021 11:57
Рубрика: Экономика

ВЦИОМ узнал, сколько россиян пользуются общественным транспортом

Текст: Владимир Емельяненко

Каждый день общественным транспортом пользуются 20 процентов россиян, чаще всего это жители мегаполисов - Москвы (31 процент) и Санкт-Петербурга (31 процент), реже всего - жители сел и деревень (10 процентов). Таковы итоги социологического опроса ВЦИОМ, публикуемого на его официальном сайте.

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Важная деталь исследования - не используют общественный транспорт, предпочитая свои машины, 34 процента участников опроса.

При этом, среди городских жителей наметилась новая тенденция: реже всего не пользуются муниципальным транспортом жители Москвы и Санкт-Петербурга (16 процентов), а, наоборот, чаще стали предпочитать выбирать личный транспорт, иногда пользуясь общественным, жители городов с населением менее 100 тысяч человек (48 процентов).

В итоге, по данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин ежедневно пользуется общественным транспортом, а каждый третий не ездит на нем никогда.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Наука и образование ВЦИОМ

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