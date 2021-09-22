"Вечные" станут первым фильмом Marvel со сценами сексуального характера

Фильм "Вечные" официально получил возрастной рейтинг PG-13 - такой же, как и все предыдущие проекты киновселенной Marvel.

Интересно другое - как пишет Comicbook, среди позиций, попадающих под ограничение по возрасту, значатся: вымышленная жестокость, грубые выражения и контент сексуального характера.

Последний пункт впервые появится в MCU, поэтому "Вечные" могут стать первым фильмом студии с постельными сценами.

В России PG-13 в большинстве случаев приравнивается к показателю 16+.

Премьера картины "Вечные" запланирована на ноябрь текущего года.