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22.09.2021 09:46
Рубрика: Экономика

Верховный суд обязал банкиров сообщать взыскателям, сколько денег у должника

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 217(8568)
Верховный суд России обязал банкиров сообщать взыскателям, сколько средств на счету у должника.
У банковской тайны обнаружился новый нюанс. Фото: Stock.com / PicLeidenschaft У банковской тайны обнаружился новый нюанс. Фото: Stock.com / PicLeidenschaft
У банковской тайны обнаружился новый нюанс. Фото: Stock.com / PicLeidenschaft

Важные разъяснения Верховный суд России сделал в своем специальном обзоре судебной практики. В качестве примера приведено дело, когда некий взыскатель пришел в банк и попросил объяснить: почему по исполнительному листу перечислено столько-то, а не столько-то. Банкиры отказали ему, ссылаясь на банковскую тайну. Однако суды с этим не согласились. "Предоставление данной информации не может считаться нарушением общих правил об охране банковской тайны", - подчеркнул Верховный суд России.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Как отметила первый заместитель заведующего бюро адвокатов Валентина Петрова, закон об исполнительном производстве гарантирует взыскателю право запросить сведения о ходе исполнительного производства. А значит, у взыскателя должна быть возможность запросить информацию и у банка. Ведь исполнительный лист можно принести и напрямую в банк, если знаешь, где у должника открыт счет. И тогда получить деньги можно, минуя судебных приставов. Но если средств на карте нет, можно хотя бы получить выписку со счета.

"Порядок запроса сведений у банков четко законом не установлен, но, применяя закон по аналогии, представляется, что он должен быть в письменной форме направлен по адресу банка или его территориального подразделения, в которое сдан документ на исполнение, - говорит Валентина Петрова. - Как правило, такие сведения требуются взыскателю для определения остатка задолженности и установления наличия карточки к счету должника для последующего принятия решения об отзыве исполнительного документа и поиска иных способов взыскания". Теоретически, по словам адвоката, навести справки о счетах должника можно в налоговой инспекции. "Однако зачастую налоговый орган предоставляет сведения только о банках и открытых счетах должника, сведения о балансе счета и движениях по счету не предоставляются со ссылкой на возможность запроса таких сведений напрямую у банков", - сказала Валентина Петрова. И еще: банки обязаны компенсировать человеку ущерб, если по исполнительному листу списали с него деньги, которые запрещено списывать.

Проект

Соцвыплаты защитят

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий список защищенных социальных выплат. Иммунитет от взыскания будет распространяться и на любые разовые социальные выплаты, установленные президентом России или правительством.

Как пояснила заместитель главы Минтруда России Ольга Баталина, в список добавлены все выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан и вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ, а также поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная социальная помощь, в том числе в виде социального контракта. Их нельзя не только удержать, но и заморозить.

Прямая речь

Когда положены компенсации от банка

Валентина Петрова, первый заместитель заведующего бюро адвокатов:

Фото: iStock
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов

Суды обяжут банк возместить убытки должнику, если с его счета было списано денежных средств больше, чем установлено по закону, или нарушен порядок принятия исполнительного документа к исполнению - пропущен срок предъявления исполнительного документа, но он в нарушение такого пропуска принят к исполнению.

В другом случае суды обяжут банк возместить убытки взыскателю, если банк при наличии возможности исполнения требований исполнительного документа его не исполнит при отсутствии установленного законом запрета, тем самым причинит ущерб в виде убытков (неполученных денежных средств) взыскателю.

В обоих случаях размер убытков посчитать не составит труда. Он рассчитывается исходя из излишне взысканной или невзысканной суммы денежных средств. Исковые заявления такого характера широко распространены в юридической практике и, как правило, доказательства по делу собираются без каких-либо осложнений.

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