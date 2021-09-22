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22.09.2021 01:23
Рубрика: Общество

Вильфанд: Бабьего лета в центральной части РФ на этой неделе ждать не стоит

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Повышение температуры до 10-12 градусов начнется 23 сентября в центре европейской части России. Такая погода сохранится до конца недели, однако бабьего лета пока ждать не стоит. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: РИА Новости
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По его словам, в данном случае "потепление" - слово неуместное, речь идет о повышении температуры. После очень холодной погоды, когда температура была ниже нормы на 4-5 градусов, будет постепенное повышение, пояснил метеоролог РИА Новости.

"Температура в центре Европейской России повысится до 10-12 градусов, начиная с четверга будет примерно такой температурный фон, включая и выходные", - сказал Вильфанд. Температура будет близка к норме, при этом будет облачно, пройдет небольшой дождь.

Ученый отметил, что происходящее нельзя назвать ни бабьим летом, ни золотой осенью, так как все эти определения предполагают солнце, а оно не прогнозируется. Но все же погода будет "симпатичной" на фоне предыдущего периода: чуть теплее и без пронизывающих порывов ветра, заключил Вильфанд.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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