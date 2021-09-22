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Текст:   Марина Трубилина 
22:19 22.09.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8569)

Власти собираются навести порядок в коттеджных поселках

Покупатели домов в коттеджных поселках нередко сталкиваются с завышенными тарифами на коммунальные услуги либо с необходимостью самостоятельно решать вопросы поддержания порядка на общей территории. Проблема управления таким жильем может быть урегулирована в новой стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства. О существовании этой проблемы упомянул, рассказывая о подготовке стратегии, вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Поскольку в ближайшие годы предполагается развивать ипотеку на ИЖС и увеличивать объемы такого строительства, проблемы в этой сфере будут нарастать, необходимо решать их на законодательном уровне, считает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Жители коттеджных поселков сейчас часто оказываются один на один с проблемами коммунального хозяйства, отмечает эксперт. Так, в поселках элитного класса застройщик часто передает территорию, как правило, находящуюся в частной собственности, аффилированной управляющей организации. А она устанавливает завышенные тарифы на обслуживание детских площадок, очистку территории, пользование тепловыми пунктами. При этом процедуры смены управляющей компании не существует.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Минстрой нашел способ ускорить ремонт домов

В поселках экономкласса другая проблема - ими зачастую никто не управляет, жители вынуждены самостоятельно нанимать тракториста для очистки дорог, искать компанию, которая вывезет мусор. И все это по рыночным ценам - государство их не ограничивает.

Нужно урегулировать вопрос передачи коттеджных поселков на баланс муниципалитетов, считает гендиректор выставки Open Village Владислав Копица. Если бы они организовывали вывоз мусора и очистку дорог, это было бы дешевле для жителей. Создание регламентов управления малоэтажной застройкой урегулирует и взаимоотношения между владельцами жилья, отмечает директор департамента маркетинга KASKAD Family Екатерина Коган: "Сейчас застройщики вынуждены создавать "правила добрососедства", иначе жизнь в комплексе становится борьбой за власть, где соседи занимают территорию друг друга, а на общей территории размещают пристройки и навесы".

Жители вынуждены сами искать тракториста для расчистки дорог

Стоило бы уравнять порядок управления много- и малоэтажными домами, считает Склянчук. Управляющие компании, которые сейчас занимаются многоэтажками, могли бы конкурировать и на этом рынке. Однако эти правила нужно как минимум адаптировать, отмечает Коган.

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