ВВС США подняли истребитель для перехвата частного самолета над Нью-Йорком

Истребитель ВВС США во вторник днем перехватил небольшой одномоторный самолет, который нарушил временную бесполетную зону рядом с Нью-Йорком. Здесь в эти дни собрались десятки лидеров стран для участия в высокой неделе Генассамблеи ООН.

О произошедшем в Twitter сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки. По его данным, истребитель F-16 сопроводил воздушное судно из закрытой зоны около 14:00 по времени Восточного побережья США. Процесс прошел без инцидентов.

По данным телеканала Fox News, жители города в соцсетях писали о том, что военный самолет пролетел на небольшой высоте над Манхэттеном - центральным районом, где располагается штаб-квартира ООН.