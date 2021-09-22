ВВС США подняли истребитель для перехвата частного самолета над Нью-Йорком

Истребитель ВВС США во вторник днем перехватил небольшой одномоторный самолет, который нарушил временную бесполетную зону рядом с Нью-Йорком. Здесь в эти дни собрались десятки лидеров стран для участия в высокой неделе Генассамблеи ООН.
О произошедшем в Twitter сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки. По его данным, истребитель F-16 сопроводил воздушное судно из закрытой зоны около 14:00 по времени Восточного побережья США. Процесс прошел без инцидентов.
По данным телеканала Fox News, жители города в соцсетях писали о том, что военный самолет пролетел на небольшой высоте над Манхэттеном - центральным районом, где располагается штаб-квартира ООН.
#NORAD F-16 fighter aircraft intercepted a small, single engine general aviation aircraft that violated the Temporary Flight Restriction area near #NYC. The aircraft was escorted out of the TFR w/o incident at approx. 2:00 p.m. EDT. #OperationNobleEagle— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 21, 2021