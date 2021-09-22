Новости

Netflix выпустил тизер документалки о борьбе Бритни Спирс с отцом 18:00
Умер композитор, написавший музыку к шоу "Кто хочет стать миллионером?" 17:53
Названа причина, по которой "Вечные" Marvel получили рейтинг "18+" 17:23
Готовится сериал о Павле Дурове и создании "ВКонтакте" и Telegram 15:54
Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы 15:08

Вышел первый трейлер экранизации "Ампира V" Виктора Пелевина

Новости
    22.09.2021, 18:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Долго и томительно ожидаемая киноадаптация Виктора Гинзбурга романа популярного российского автора Виктора Пелевина "Ампир V" обзавелась большим тизер-трейлером. Он опубликован в аккаунте "КиноПоиска" в соцсети "ВКонтакте" (18+).

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Netflix выпустил тизер документалки о борьбе Бритни Спирс с отцом

И, кисло посмотрим в глаза правде, оптимизма не вызывает.

Стоит напомнить: полотно, выполненное в социально-сатирическом ключе, расскажет историю молодого москвича Романа Шторкина, которого "фантастические обстоятельствах превращают в вампира и начальника мира".

В ролях: 26-летний Павел Табаков (сын Олега Табакова), рэпер Oxxxymiron, Вера Алентова, Федор Бондарчук, Марина Зудина (вдова Олега Табакова, мать Павла), Владимир Долинский, Бронислав Виногродский.

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Готовится сериал о Павле Дурове и создании "ВКонтакте" и Telegram

В саундтреке - Борис Гребенщиков и Филипп "Жар-птица" Киркоров.

Премьера - 25 ноября 2021-го. (Изначально речь шла про 2017-й год.)

Роман вышел в ноябре 2006-го. В 2013-м было опубликовано продолжение - "Бэтман Аполло".

Ранее Гинзбург экранизировал другой роман Пелевина - Generation P.

Новости

Названа дата онлайн-премьеры фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" 14:52
"Вечные" стали в РФ первым фильмом вселенной Marvel с рейтингом "18+" 14:39
Умерла актриса Анаит Топчян - Ингрид из "Земля, до востребования" 14:31
Вышел трейлер с кадрами из "Миротворца" и нового "Секса в большом городе" 13:54
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ birchpunk
В "Русской Кибердеревне" показали создание песчаных червей из "Дюны" 21.09.2021
Вышел трейлер российской драмы о стендапе "Пингвины моей мамы" 21.09.2021
"Дюна" возглавила российский прокат 21.09.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
"Вечные" станут первым фильмом Marvel со сценами сексуального характера 12:36
Умер актер из "Секса в большом городе" и "Друзей" Уилли Гарсон 10:23
Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть 21.09.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Saban Films
Вышел трейлер криминального боевика с Джошем Харнеттом "Ида Ред" 11:50
Вышел трейлер криминальной комедии с Кейт Бекинсейл "Виновная сторона" 11:34
Вышел трейлер "Идентичности" с Тессой Томпсон и Рут Неггой 10:56