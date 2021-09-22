Вышел первый трейлер экранизации "Ампира V" Виктора Пелевина

Долго и томительно ожидаемая киноадаптация Виктора Гинзбурга романа популярного российского автора Виктора Пелевина "Ампир V" обзавелась большим тизер-трейлером. Он опубликован в аккаунте "КиноПоиска" в соцсети "ВКонтакте" (18+).

И, кисло посмотрим в глаза правде, оптимизма не вызывает.

Стоит напомнить: полотно, выполненное в социально-сатирическом ключе, расскажет историю молодого москвича Романа Шторкина, которого "фантастические обстоятельствах превращают в вампира и начальника мира".

В ролях: 26-летний Павел Табаков (сын Олега Табакова), рэпер Oxxxymiron, Вера Алентова, Федор Бондарчук, Марина Зудина (вдова Олега Табакова, мать Павла), Владимир Долинский, Бронислав Виногродский.

В саундтреке - Борис Гребенщиков и Филипп "Жар-птица" Киркоров.

Премьера - 25 ноября 2021-го. (Изначально речь шла про 2017-й год.)

Роман вышел в ноябре 2006-го. В 2013-м было опубликовано продолжение - "Бэтман Аполло".

Ранее Гинзбург экранизировал другой роман Пелевина - Generation P.