Вышел трейлер документального фильма о Сергее Бодрове-младшем

В Сети опубликован трейлер документального фильма о Сергее Бодрове-младшем "Нас других не будет".

Выход ролика приурочен к годовщине гибели актёра, режиссёра и сценариста, звезды дилогии "Брат", фильмов "Кавказский пленник" и "Война", автора криминальной драмы "Сёстры". Сергей погиб в возрасте 30 лет в Кармадонском ущелье при сходе ледника во время съёмок своего второго фильма 20 сентября 2022 года.

Ленту, открывавшую текущий "Кинотавр", снял киновед и режиссёр-документалист, автор фильмов о ряде отечественных кинодеятелей Пётр Шепотинник.

В фильм войдут ранее не публиковавшиеся интервью с самим Бодровым и с Алексеем Балабановым, у которого он снимался, а также беседы с Вячеславом Бутусовым (также написавшим саундтрек) и многими другими людьми, знавшими Сергея и работавшими с ним.

В ограниченный прокат картина выйдет 7 октября 2021 года.