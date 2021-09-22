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Вышел трейлер документального фильма о Сергее Бодрове-младшем

Новости
    22.09.2021, 19:31
Текст:   Козьма Лоханкин

В Сети опубликован трейлер документального фильма о Сергее Бодрове-младшем "Нас других не будет".

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
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Выход ролика приурочен к годовщине гибели актёра, режиссёра и сценариста, звезды дилогии "Брат", фильмов "Кавказский пленник" и "Война", автора криминальной драмы "Сёстры". Сергей погиб в возрасте 30 лет в Кармадонском ущелье при сходе ледника во время съёмок своего второго фильма 20 сентября 2022 года.

Ленту, открывавшую текущий "Кинотавр", снял киновед и режиссёр-документалист, автор фильмов о ряде отечественных кинодеятелей Пётр Шепотинник.

В фильм войдут ранее не публиковавшиеся интервью с самим Бодровым и с Алексеем Балабановым, у которого он снимался, а также беседы с Вячеславом Бутусовым (также написавшим саундтрек) и многими другими людьми, знавшими Сергея и работавшими с ним.

В ограниченный прокат картина выйдет 7 октября 2021 года.

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