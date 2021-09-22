За сутки в России подтверждено 19 706 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 19706 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,4 процента без клинических проявлений.

Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС