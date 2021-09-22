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22.09.2021 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19 706 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 19706 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,4 процента без клинических проявлений.
Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1991
  • 2 Санкт-Петербург 1521
  • 3 Московская область 986
  • 4 Самарская область 531
  • 5 Свердловская область 515
  • 6 Воронежская область 494
  • 7 Нижегородская область 493
  • 8 Ростовская область 467
  • 9 Пермский край 462
  • 10 Омская область 376
  • 11 Иркутская область 369
  • 12 Челябинская область 364
  • 13 Красноярский край 357
  • 14 Ставропольский край 352
  • 15 Оренбургская область 341
  • 16 Волгоградская область 340
  • 17 Республика Башкортостан 333
  • 18 Ульяновская область 303
  • 19 Хабаровский край 294
  • 20 Саратовская область 286
  • 21 Республика Крым 282
  • 22 Архангельская область 269
  • 23 Алтайский край 243
  • 24 Пензенская область 241
  • 25 Вологодская область 239
  • 26 Удмуртская Республика 230
  • 27 Республика Коми 228
  • 28 Тюменская область 223
  • 29 Краснодарский край 223
  • 30 Ленинградская область 221
  • 31 Приморский край 218
  • 32 Липецкая область 214
  • 33 Калининградская область 209
  • 34 Тверская область 204
  • 35 Ярославская область 193
  • 36 Курская область 185
  • 37 Республика Саха (Якутия) 179
  • 38 Астраханская область 173
  • 39 Забайкальский край 170
  • 40 Брянская область 170
  • 41 Белгородская область 169
  • 42 Новосибирская область 168
  • 43 Республика Карелия 159
  • 44 Ханты-Мансийский автономный округ 159
  • 45 Кемеровская область 159
  • 46 Владимирская область 158
  • 47 Смоленская область 155
  • 48 Мурманская область 146
  • 49 Новгородская область 136
  • 50 Псковская область 130
  • 51 Ивановская область 127
  • 52 Рязанская область 125
  • 53 Республика Хакасия 118
  • 54 Курганская область 117
  • 55 Севастополь 116
  • 56 Амурская область 116
  • 57 Республика Дагестан 115
  • 58 Кировская область 111
  • 59 Калужская область 110
  • 60 Тульская область 109
  • 61 Орловская область 108
  • 62 Тамбовская область 94
  • 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 93
  • 64 Костромская область 91
  • 65 Республика Бурятия 91
  • 66 Томская область 91
  • 67 Республика Чувашия 76
  • 68 Республика Калмыкия 71
  • 69 Республика Мордовия 71
  • 70 Республика Северная Осетия-Алания 69
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 67
  • 72 Республика Ингушетия 64
  • 73 Сахалинская область 61
  • 74 Чеченская Республика 60
  • 75 Республика Тыва 57
  • 76 Республика Марий Эл 57
  • 77 Республика Адыгея 54
  • 78 Республика Татарстан 50
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 48
  • 80 Камчатский край 40
  • 81 Еврейская автономная область 32
  • 82 Республика Алтай 26
  • 83 Чукотский автономный округ 16
  • 84 Магаданская область 15
  • 85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 333 557 случаев (+ 0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва, Республика Алтай 0,12%
  • 2. Магаданская область 0,14%
  • 3. Республика Бурятия 0,16%
За последние сутки подтверждено 817 смертей
  • Москва 50
  • Санкт-Петербург 43
  • Свердловская область 38
  • Краснодарский край 32
  • Пермский край 29
  • Нижегородская область 29
  • Ростовская область 26
  • Саратовская область 24
  • Ставропольский край 23
  • Челябинская область 22
  • Алтайский край 21
  • Пензенская область 20
  • Красноярский край 20
  • Самарская область 19
  • Республика Башкортостан 18
  • Удмуртская Республика 18
  • Республика Крым 17
  • Волгоградская область 16
  • Тюменская область 14
  • Иркутская область 13
  • Новосибирская область 13
  • Воронежская область 12
  • Московская область 12
  • Республика Коми 12
  • Оренбургская область 12
  • Брянская область 10
  • Владимирская область 10
  • Тульская область 10
  • Республика Чувашия 10
  • Ульяновская область 10
  • Липецкая область 8
  • Смоленская область 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Хакасия 8
  • Вологодская область 7
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Белгородская область 6
  • Курская область 6
  • Рязанская область 6
  • Ярославская область 6
  • Астраханская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Кемеровская область 6
  • Забайкальский край 6
  • Ивановская область 5
  • Орловская область 5
  • Новгородская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Республика Татарстан 5
  • Курганская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Приморский край 5
  • Хабаровский край 5
  • Калужская область 4
  • Костромская область 4
  • Тамбовская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Псковская область 4
  • Республика Адыгея 4
  • Омская область 4
  • Тверская область 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Севастополь 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Бурятия 3
  • Камчатский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Архангельская область 2
  • Калининградская область 2
  • Ленинградская область 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Чеченская Республика 1
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 200 625 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 102 человека
  • Москва 1353
  • Московская область 949
  • Санкт-Петербург 821
  • Пермский край 477
  • Свердловская область 471
  • Иркутская область 468
  • Архангельская область 461
  • Ростовская область 403
  • Республика Крым 372
  • Нижегородская область 363
  • Красноярский край 362
  • Оренбургская область 342
  • Волгоградская область 338
  • Омская область 332
  • Республика Башкортостан 307
  • Воронежская область 298
  • Самарская область 282
  • Липецкая область 279
  • Челябинская область 271
  • Саратовская область 266
  • Приморский край 246
  • Астраханская область 244
  • Белгородская область 235
  • Вологодская область 232
  • Хабаровский край 207
  • Краснодарский край 203
  • Ярославская область 195
  • Ульяновская область 182
  • Кемеровская область 170
  • Республика Карелия 169
  • Ханты-Мансийский автономный округ 169
  • Республика Дагестан 155
  • Кировская область 151
  • Алтайский край 150
  • Тамбовская область 147
  • Орловская область 142
  • Новгородская область 142
  • Тюменская область 142
  • Удмуртская Республика 135
  • Амурская область 133
  • Брянская область 132
  • Курганская область 124
  • Калужская область 122
  • Курская область 121
  • Смоленская область 119
  • Ставропольский край 119
  • Калининградская область 117
  • Ивановская область 114
  • Забайкальский край 114
  • Новосибирская область 112
  • Республика Бурятия 107
  • Тульская область 104
  • Республика Северная Осетия - Алания 103
  • Костромская область 102
  • Республика Ингушетия 100
  • Владимирская область 96
  • Рязанская область 96
  • Республика Калмыкия 94
  • Ленинградская область 93
  • Республика Тыва 89
  • Мурманская область 86
  • Кабардино-Балкарская Республика 79
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 79
  • Республика Марий Эл 76
  • Сахалинская область 72
  • Республика Коми 69
  • Севастополь 64
  • Пензенская область 64
  • Республика Чувашия 62
  • Томская область 59
  • Республика Мордовия 55
  • Республика Адыгея 49
  • Чеченская Республика 48
  • Псковская область 36
  • Республика Хакасия 36
  • Магаданская область 35
  • Республика Татарстан 34
  • Еврейская автономная область 31
  • Карачаево-Черкесская Республика 29
  • Республика Алтай 28
  • Ненецкий автономный округ 23
  • Камчатский край 19
  • Чукотский автономный округ 17
  • Тверская область 9
  • Республика Саха (Якутия) 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 542 213

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