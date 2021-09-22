За сутки в России подтверждено 19 706 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 19706 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,4 процента без клинических проявлений.
Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1991
- 2 Санкт-Петербург 1521
- 3 Московская область 986
- 4 Самарская область 531
- 5 Свердловская область 515
- 6 Воронежская область 494
- 7 Нижегородская область 493
- 8 Ростовская область 467
- 9 Пермский край 462
- 10 Омская область 376
- 11 Иркутская область 369
- 12 Челябинская область 364
- 13 Красноярский край 357
- 14 Ставропольский край 352
- 15 Оренбургская область 341
- 16 Волгоградская область 340
- 17 Республика Башкортостан 333
- 18 Ульяновская область 303
- 19 Хабаровский край 294
- 20 Саратовская область 286
- 21 Республика Крым 282
- 22 Архангельская область 269
- 23 Алтайский край 243
- 24 Пензенская область 241
- 25 Вологодская область 239
- 26 Удмуртская Республика 230
- 27 Республика Коми 228
- 28 Тюменская область 223
- 29 Краснодарский край 223
- 30 Ленинградская область 221
- 31 Приморский край 218
- 32 Липецкая область 214
- 33 Калининградская область 209
- 34 Тверская область 204
- 35 Ярославская область 193
- 36 Курская область 185
- 37 Республика Саха (Якутия) 179
- 38 Астраханская область 173
- 39 Забайкальский край 170
- 40 Брянская область 170
- 41 Белгородская область 169
- 42 Новосибирская область 168
- 43 Республика Карелия 159
- 44 Ханты-Мансийский автономный округ 159
- 45 Кемеровская область 159
- 46 Владимирская область 158
- 47 Смоленская область 155
- 48 Мурманская область 146
- 49 Новгородская область 136
- 50 Псковская область 130
- 51 Ивановская область 127
- 52 Рязанская область 125
- 53 Республика Хакасия 118
- 54 Курганская область 117
- 55 Севастополь 116
- 56 Амурская область 116
- 57 Республика Дагестан 115
- 58 Кировская область 111
- 59 Калужская область 110
- 60 Тульская область 109
- 61 Орловская область 108
- 62 Тамбовская область 94
- 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 93
- 64 Костромская область 91
- 65 Республика Бурятия 91
- 66 Томская область 91
- 67 Республика Чувашия 76
- 68 Республика Калмыкия 71
- 69 Республика Мордовия 71
- 70 Республика Северная Осетия-Алания 69
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 67
- 72 Республика Ингушетия 64
- 73 Сахалинская область 61
- 74 Чеченская Республика 60
- 75 Республика Тыва 57
- 76 Республика Марий Эл 57
- 77 Республика Адыгея 54
- 78 Республика Татарстан 50
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 48
- 80 Камчатский край 40
- 81 Еврейская автономная область 32
- 82 Республика Алтай 26
- 83 Чукотский автономный округ 16
- 84 Магаданская область 15
- 85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 333 557 случаев (+ 0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва, Республика Алтай 0,12%
- 2. Магаданская область 0,14%
- 3. Республика Бурятия 0,16%
За последние сутки подтверждено 817 смертей
- Москва 50
- Санкт-Петербург 43
- Свердловская область 38
- Краснодарский край 32
- Пермский край 29
- Нижегородская область 29
- Ростовская область 26
- Саратовская область 24
- Ставропольский край 23
- Челябинская область 22
- Алтайский край 21
- Пензенская область 20
- Красноярский край 20
- Самарская область 19
- Республика Башкортостан 18
- Удмуртская Республика 18
- Республика Крым 17
- Волгоградская область 16
- Тюменская область 14
- Иркутская область 13
- Новосибирская область 13
- Воронежская область 12
- Московская область 12
- Республика Коми 12
- Оренбургская область 12
- Брянская область 10
- Владимирская область 10
- Тульская область 10
- Республика Чувашия 10
- Ульяновская область 10
- Липецкая область 8
- Смоленская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Хакасия 8
- Вологодская область 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Белгородская область 6
- Курская область 6
- Рязанская область 6
- Ярославская область 6
- Астраханская область 6
- Республика Дагестан 6
- Кемеровская область 6
- Забайкальский край 6
- Ивановская область 5
- Орловская область 5
- Новгородская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Татарстан 5
- Курганская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Приморский край 5
- Хабаровский край 5
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Тамбовская область 4
- Республика Карелия 4
- Псковская область 4
- Республика Адыгея 4
- Омская область 4
- Тверская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Севастополь 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Марий Эл 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Бурятия 3
- Камчатский край 3
- Сахалинская область 3
- Архангельская область 2
- Калининградская область 2
- Ленинградская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Еврейская автономная область 2
- Чеченская Республика 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 200 625 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 102 человека
- Москва 1353
- Московская область 949
- Санкт-Петербург 821
- Пермский край 477
- Свердловская область 471
- Иркутская область 468
- Архангельская область 461
- Ростовская область 403
- Республика Крым 372
- Нижегородская область 363
- Красноярский край 362
- Оренбургская область 342
- Волгоградская область 338
- Омская область 332
- Республика Башкортостан 307
- Воронежская область 298
- Самарская область 282
- Липецкая область 279
- Челябинская область 271
- Саратовская область 266
- Приморский край 246
- Астраханская область 244
- Белгородская область 235
- Вологодская область 232
- Хабаровский край 207
- Краснодарский край 203
- Ярославская область 195
- Ульяновская область 182
- Кемеровская область 170
- Республика Карелия 169
- Ханты-Мансийский автономный округ 169
- Республика Дагестан 155
- Кировская область 151
- Алтайский край 150
- Тамбовская область 147
- Орловская область 142
- Новгородская область 142
- Тюменская область 142
- Удмуртская Республика 135
- Амурская область 133
- Брянская область 132
- Курганская область 124
- Калужская область 122
- Курская область 121
- Смоленская область 119
- Ставропольский край 119
- Калининградская область 117
- Ивановская область 114
- Забайкальский край 114
- Новосибирская область 112
- Республика Бурятия 107
- Тульская область 104
- Республика Северная Осетия - Алания 103
- Костромская область 102
- Республика Ингушетия 100
- Владимирская область 96
- Рязанская область 96
- Республика Калмыкия 94
- Ленинградская область 93
- Республика Тыва 89
- Мурманская область 86
- Кабардино-Балкарская Республика 79
- Ямало-Ненецкий автономный округ 79
- Республика Марий Эл 76
- Сахалинская область 72
- Республика Коми 69
- Севастополь 64
- Пензенская область 64
- Республика Чувашия 62
- Томская область 59
- Республика Мордовия 55
- Республика Адыгея 49
- Чеченская Республика 48
- Псковская область 36
- Республика Хакасия 36
- Магаданская область 35
- Республика Татарстан 34
- Еврейская автономная область 31
- Карачаево-Черкесская Республика 29
- Республика Алтай 28
- Ненецкий автономный округ 23
- Камчатский край 19
- Чукотский автономный округ 17
- Тверская область 9
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 542 213