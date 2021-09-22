Жителей высоток Мельбурна эвакуировали из-за землетрясения

Австралийская государственная сейсмологическая служба зафиксировала в среду на юго-восточном побережье страны землетрясение магнитудой 6. Эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.

Отмечается, что первые подземные толчки были отмечены утром в районе поселка Мансфилд, расположенного в 200 км к северо-востоку от Мельбурна. Позднее толчки были также зарегистрированы на 150 км южнее, у плотины Томпсон-дам, и близ деревни Тредбо, расположенной в 22 км к югу от Канберры, пишет ТАСС.

По данным вещательной корпорации ABC, в Мельбурне были эвакуированы жители ряда высотных домов в центре города. Сообщается также о незначительных повреждениях зданий и дорожного полотна на улицах мегаполиса. Глава сейсмологического исследовательского центра Адам Паскаль заявил, что в северных пригородах Мельбурна землетрясение продолжалось около 15-20 секунд. По его словам, существует вероятность того, что за этим землетрясением может последовать еще одно, более сильное.

Сообщается также, что толчки ощущались в ряде регионов штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, в Канберре, Аделаиде и в западных пригородах Сиднея, а также в окрестностях города Лонсестон на Тасмании.