Новости

Жителей высоток Мельбурна эвакуировали из-за землетрясения 04:28
Синоптики сообщили о потеплении в европейской части России с 27 сентября 03:47
Космонавты на МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда" 03:28
В госдепе прокомментировали просьбу талибов о представительстве в ООН 03:02
Минфин опроверг исчерпание средств на льготную ипотеку 03:00
ВВС США подняли истребитель для перехвата частного самолета над Нью-Йорком 02:46
Глава НАСА рассказал об ожидании поездки в Москву и встречи с Рогозиным 02:10
Вильфанд: Бабьего лета в центральной части РФ на этой неделе ждать не стоит 01:23
ЕС хочет обязать производителей гаджетов перейти на единую зарядку 00:56
Глава Сальвадора объявил себя "самым крутым диктатором" 00:38
Талибы попросили ООН права обратиться к мировым лидерам 21.09.2021
В Роспотребнадзоре назвали число привитых от гриппа россиян 21.09.2021
Задержан мужчина, захвативший заложников в Германии 21.09.2021
Китай пообещал никогда ни на кого не нападать 21.09.2021
В Германии неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса 21.09.2021
Новым постпредом РФ при ОДКБ стал Микаэл Агасандян 21.09.2021
Россияне стали реже брать ипотеку 21.09.2021
Тегеран заявил о намерении вернуться к возобновлению ядерной сделки 21.09.2021
Дэниел Крэйг выступил против того, чтобы Джеймс Бонд стал женщиной 21.09.2021
В Казани начался Международный форум Kazan Digital Week 21.09.2021
На калорийную газировку могут ввести акциз 21.09.2021
Google купит офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов 21.09.2021
Силуанов: Решения о запуске программы обратного выкупа ОФЗ пока нет 21.09.2021
Силуанов объяснил исключение "Русала" из плана по росту НДПИ 21.09.2021
Правительство обсудит с бизнесом изменения в налогообложении 21.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 04:28
Рубрика: В мире

Жителей высоток Мельбурна эвакуировали из-за землетрясения

Последствия землетрясения в Мельбурне, 22 сентября 2021 г. Фото: AFP/William WEST Последствия землетрясения в Мельбурне, 22 сентября 2021 г. Фото: AFP/William WEST
Последствия землетрясения в Мельбурне, 22 сентября 2021 г. Фото: AFP/William WEST

Австралийская государственная сейсмологическая служба зафиксировала в среду на юго-восточном побережье страны землетрясение магнитудой 6. Эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.

Три человека погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая

Отмечается, что первые подземные толчки были отмечены утром в районе поселка Мансфилд, расположенного в 200 км к северо-востоку от Мельбурна. Позднее толчки были также зарегистрированы на 150 км южнее, у плотины Томпсон-дам, и близ деревни Тредбо, расположенной в 22 км к югу от Канберры, пишет ТАСС.

По данным вещательной корпорации ABC, в Мельбурне были эвакуированы жители ряда высотных домов в центре города. Сообщается также о незначительных повреждениях зданий и дорожного полотна на улицах мегаполиса. Глава сейсмологического исследовательского центра Адам Паскаль заявил, что в северных пригородах Мельбурна землетрясение продолжалось около 15-20 секунд. По его словам, существует вероятность того, что за этим землетрясением может последовать еще одно, более сильное.

Сообщается также, что толчки ощущались в ряде регионов штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, в Канберре, Аделаиде и в западных пригородах Сиднея, а также в окрестностях города Лонсестон на Тасмании.

В мире Океания Австралия

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
Глава ЦБ назвала неудачным высказывание своего заместителя о пенсиях
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе