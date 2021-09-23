25 лет исполнилось организации в составе атомной отрасли РФ - ТВЭЛ

Год науки и технологий, объявленный в России, совпал с важной датой в истории российской атомной отрасли: 12 сентября 2021 года исполнилось четверть века, как в ее структуре по указу президента РФ было образовано акционерное общество с лаконичным названием ТВЭЛ.

И в таком совпадении есть символический смысл.

Узкопрофильная на первых порах компания превратилась за 25 лет в известный мировой бренд с большим набором компетенций, современных разработок, опытных и серийных производств. Сегодня в структуре ТВЭЛ восемь новых направлений бизнеса, их доля в общей выручке стремительно растет.

А по двум направлениям - накопители энергии и аддитивные технологии - создаются по существу новые отрасли экономики. Отраслевой интегратор РЭНЕРА работает над созданием первого в России производства литий-ионных аккумуляторов полного цикла. Компанииинтегратору РусАТ отведена ключевая роль в реализации дорожной карты к соглашению "Росатома" с правительством РФ о развитии аддитивных технологий.

ТВЭЛ ведет работы по созданию так называемого толерантного топлива - его относят к новому поколению безопасности.

Другое направление исследований и разработок - технологии рециклирования ядерных материалов, то есть повторное их использование. Это позволяет сэкономить урановые ресурсы для будущих поколений и решить проблему накопления радиоактивных отходов. Такой подход получил название "сбалансированный ядерно-топливный цикл". Уже сейчас на площадке Сибирского химкомбината в Томской области создаются опытно-демонстрационные производства по фабрикации и рефабрикации новых видов ядерного топлива. Это зримый и вдохновляющий пример для всех, кто верит в осуществимость замкнутого цикла в атомной энергетике.

ТВЭЛ принимает участие и в глобальных научных программах, включая широко известные ITER (создание первого в мире термоядерного реактора), FCC (Кольцевой коллайдер будущего в ЦЕРН).

Все это и побудило нас посвятить сегодняшний выпуск "Наука и технологии" уже состоявшимся проектам и новым разработкам ТВЭЛ с большими научными и коммерческими перспективами.