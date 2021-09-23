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Текст:   Марина Трубилина 
14:33 23.09.2021

Абрамченко рассказала, что мешает развитию строительства частных домов

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Две проблемы, мешающие более активному развитию строительства индивидуальных домов, назвала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
В России намерены расширить действие льготной ипотеки

Первая проблема - это земельные участки, они должны быть подготовлены, обеспечены инфраструктурой, отметила Абрамченко на подведении итогов всероссийского конкурса проектов индивидуальных домов и социально-культурных объектов. Эта работа сейчас ведется ДОМ.РФ, Минстроем и региональными командами.

Вторая проблема - слабое распространение ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства. "Пока не будет у банков отсутствия страха вовлекать объекты ИЖС в ипотечные программы, не полетит история с деревянным домостроением", - считает вице-премьер.

Кроме того, важно, чтобы не повышалась стоимость строительства таких домов. "Мне очень понравилось, что в качестве одного из условий конкурса приведена стоимость квадратного метра - от 32 до 56 тысяч рублей", - отметила Абрамченко. Если же стоимость квадратного метра готового домокомплекта будет зашкаливать - тиражировать такие проекты на всю страну не удастся.

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