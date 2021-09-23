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23.09.2021 00:00
Рубрика: В мире

Австрийский вуз допустил к занятиям привитых "Спутником V" студентов

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8569)
Университет австрийского города Грац допустит к очным занятиям студентов, привившихся пока не одобренными Евросоюзом вакцинами - в том числе российским "Спутником V".

Как следует из объявления на сайте вуза, учащиеся должны будут предоставить сертификаты о вакцинации, чтобы получить допуск к учебному процессу. Таким образом, университет, второй по величине в Австрии, стал первым в стране, решившим признать российскую вакцину. Наряду со "Спутником V" университет также допустил к занятиям учащихся, вакцинированных китайскими Sinopharm и Sinovac. Перед началом учебы в очном формате университет выдвинул целый ряд требований к студентам.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Во-первых, для допуска к парам, экзаменам и на территорию библиотеки они обязаны предоставить подтверждение либо перенесенного коронавируса, либо отрицательного теста на инфекцию, либо сделанной прививки (правило трех "П", которое в Австрии называют правилом 3G. - Прим. "РГ"). Все соответствующие сертификаты должны быть признаны Федеральным министерством социальных вопросов, здравоохранения, ухода и защиты потребителей. Во-вторых, студентов обязали носить защитные маски формата FFP2 в коридорах, во время учебных мероприятий и экзаменов - за исключением устных. Снимать ее разрешается во время выступлений.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в сфере образования Австрии, местные вузы могут сами устанавливать правила допуска студентов к учебному процессу.

В мире Европа Австрия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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