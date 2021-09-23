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23.09.2021 08:20
Рубрика: В мире

Белый дом откроет лагерь для мигрантов из Гаити в Гуантанамо

Текст: Максим Макарычев
Белый дом готовится вновь открыть лагерь для задержанных мигрантов в заливе Гуантанамо в связи с наплывом беженцев и просителей убежища на южной границе США.
Фото: Артем Токарев / РИА Новости Фото: Артем Токарев / РИА Новости
Фото: Артем Токарев / РИА Новости

Тысячи мигрантов, в основном из Гаити, продолжаются стекаться в импровизированный лагерь под Международным мостом между Дель Рио, штат Техас и городком Акунья, расположенном в Мексике.

Фото: REUTERS
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Американское Бюро иммиграционного и таможенного контроля (Ice) приглашает частных подрядчиков для участия в управлении Операционным центром для мигрантов на базе военно-морского флота США, расположенном недалеко от тюремных комплексов Гуантанамо-Бэй. В них находятся оставшиеся 39 заключенных, почти два десятилетия содержащихся здесь в рамках "войны с террором". "По крайней мере 10 процентов расширенного персонала должны свободно владеть испанским и гаитянским креольским языком", - говорится в объявлении, опубликованном NBC News. Заявка была размещена на сайте госконтрактов Sam.gov с крайним сроком подачи предложений 1 октября.

Объект рассчитан на 120 человек, а поставщик услуг несет ответственность за обслуживание на месте возведения временного жилья для мигрантов. Подрядчик также должен иметь возможность в короткие сроки поставить палатки и детские кроватки для большого количества задержанных мигрантов.

Лагерь для мигрантов в Гуантанамо был впервые создан американским правительством на этой кубинской территории в 1991 году и предназначался для размещения кубинских просителей убежища. В конечном итоге он использовался для содержания около 34 тысяч гаитян и примерно такого же количества бежавших с Острова Свободы кубинцев, пока не был ликвидирован администрацией Обамы. Он не использовался для содержания мигрантов с 2017 года. Теперь же правительство США вновь открыло его.

По оценкам наблюдателей, около 14 тысяч мигрантов нелегально пересекли Рио-Гранде за последние две недели. Большинство из них гаитянцы, и в этой толпе находятся тысячи женщин и детей. Люди бегут от недавнего хаоса из-за мощного землетрясения, и политических беспорядков, вызванных убийством президента Жовенеля Моиза. Белый дом активизировал депортационные рейсы в Гаити, но подвергся резкой критике со стороны правозащитных групп. По их мнению, гаитянских мигрантов и просителей убежища намеренно отправляют обратно в смертельную опасность.

Напомним, что ряд представителей движения "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), которые вошли в состав афганского правительства, в течение многих лет содержались в Гуантанамо. За прошедшие 20 лет в Гуантанамо содержалось около 800 человек, и почти три четверти из них никогда не были привлечены к уголовной ответственности. Их называли "вечными узниками". Правовая основа содержания в Гуантанамо, уверяют в Белом доме, заключается в "разрешении на применение военной силы". Оно было утверждено конгрессом США после событий 11 сентября 2001 года для преследования террористов, ответственных за теракты в США или за его пределами в отношении американских граждан.

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Американские сенаторы призывали нынешнюю администрацию США закрыть Гуантанамо, называя базу "символом беззакония". Министерство юстиции США продолжает утверждать, что Штаты имеют право содержать обвиняемых террористов на неопределенный срок.

Срок действия столетнего соглашения в отношении аренды базы в Гуантанамо американцами истек в 2003 году, но в Вашингтоне не собираются закрывать этот печально известный объект, несмотря на клятвенные обещания сделать подобный шаг со стороны трех последних администраций США.

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