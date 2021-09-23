Чернышенко призвал использовать искусственный интеллект для развития науки

Во время первого заседания правительственной комиссии по научно-технологическому развитию вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что искусственный интеллект стоит использовать для анализа научных направлений и критических технологий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ключевым вопросом заседания стала подготовка государственной программы научно-технологического развития страны. Как считает Чернышенко, для оперативного анализа научных фронтиров и критических технологий нужно использовать современные технологии, в том числе, искусственный интеллект. Это позволит быстро принимать решения по корректировке, предоставлять адресную поддержку и привлекать молодежь к наиболее масштабным научным проектам.

"Госпрограмма постепенно начинает принимать более конкретные очертания. Мы определяем проекты, которые в ее рамках будут реализованы. <...> В следующем году на ee реализацию планируется направить около 1,05 трлн рублей", - сообщил Чернышенко.

Как добавил помощник Президента России Андрей Фурсенко, все проекты, которые получат федеральные средства, должны приносить конкретные результаты, а также нужно особое внимание уделить привлечения молодых людей в науку.

"Нам нужны не только передовые технологии, но кадры со свежими и новыми взглядами, которые будут их внедрять", - сказал Фурсенко.