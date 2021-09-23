Цифровые технологии активно применяются при подготовке и переподготовке учителей и преподавателей вузов. Сегодня они включают не только сам формат таких курсов, но и систему повышения цифровых компетенций и навыков как профессорско-преподавательского состава, так и учителей сельских школ России.

Чтобы дать знания детям, педагог должен сам уметь учиться новому всю жизнь. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Умение учиться - одно из основных качеств, которые учитель должен демонстрировать своим подопечным. В эпоху, когда цифровые технологии все больше становятся инструментом образовательного процесса, необходимым требованием профессионального стандарта становятся компетенции в цифровой сфере.

Принцип "двойной компетенции" помимо профессиональных знаний подразумевает и умение работы в онлайн-режиме, и высокую культуру в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это, в свою очередь, неизбежно влияет на изменение структуры традиционной методической системы.

Например, Калининградский областной институт развития образования подготовил специальную программу "Дистант - не приговор!". Эта виртуальная площадка создана для методической поддержки педагогов и родителей в период коронавирусной инфекции и перехода образовательных организаций на дистанционное обучение. Наряду с этим на сайте Института можно пройти тестирование, позволяющее оценить уровень владения средствами ИКТ. По итогам выполнения зачетной работы, институт выдает сертификат о прохождении тестирования с указанием уровня владения средствами ИКТ и итоговое заключение с детализацией оцениваемых навыков.

Как рассказал профессор Вадим Музыченко, один из авторов-разработчиков программ дополнительного профобразования, которые реализуются Федеральным институтом повышения квалификации и переподготовки, сегодня ФИПКиП предлагает более 300 образовательных программ.

Современное образовательное пространство позволяет модернизировать подходы к дополнительному профессиональному образованию педагогов

"Электронные образовательные и информационные ресурсы института представляют собой доступные и эффективные средства повышения профессионального уровня наших слушателей, - подчеркнул он. - Для поступления необходимо подать заявку, заполнив специальную форму на официальном сайте. В течение максимум двух часов специалисты приемной комиссии выйдут на связь и ответят на все интересующие вопросы. Процесс обучения проходит с применением современных дистанционных образовательных технологий".

В то же время риски внедрения цифровизации в системе подготовки и переподготовки кадров в образовательной сфере все еще присутствуют по нескольким направлениям. Как считает замминистра образования и науки Калужской области Денис Зубов, риски цифровизации связаны с неготовностью педагогов к новым формам обучения, есть сложности с привлечением поставщиков качественного образовательного контента, трудности в интеграции различных цифровых продуктов, а также финансовые риски, связанные с техническим обеспечением необходимым оборудованием и гаджетами. Нивелировать подобные риски можно только на системной основе.

Региональной платформой для обеспечения непрерывного образования становятся центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. На днях один из них был открыт на базе Карельского института развития образования. Он нацелен на адресную работу с педагогами.

Как рассказала ректор института Ольга Дьячкова, новое образовательное пространство включает проектную зону, многофункциональные аудитории, лектории, медиатеку, коворкинг-пространство. Здесь также предусмотрено проведение различных мероприятий с участием профессиональных сообществ. Всего в рамках регионального проекта "Современная школа" к 2024 году в форматах непрерывного образования в центре пройдут обучение не менее половины педагогов республики.

Подобные центры предусмотрены во всех субъектах РФ в рамках нацпроекта "Образование". В них разрабатываются методы диагностики профессиональных потребностей педагогов, варианты построения индивидуальных образовательных маршрутов, изучается порядок размещения образовательных программ в Федеральный реестр образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования.

Также на федеральном уровне предусмотрен флагманский курс на базе Академии Минпросвещения России "Школа современного учителя". Он реализуется в рамках национального проекта "Современная школа" и предназначен для профессионального роста педагогов на основе устранения недостатков, выявленных в ходе тестирования слушателей. "Школа современного учителя" - это девять программ по 100 академических часов, обязательные модули и модули по выбору, практикумы и консультации.

В 2021 году в школе будут заниматься учителя русского языка и литературы, истории и обществознания, математики, физики, химии, биологии, географии. Общее количество зачисленных слушателей - более 63 тысяч. Масштабный проект предоставляет возможность повысить свой профессиональный уровень педагогам практически со всех уголков страны.

Кроме того, работа с учителями сельских школ ведется и в формате выездных курсов повышения квалификации в виде летней школы-стажировки. Этим летом, например, стажировка "Педагогические стратегии повышения качества образования в условиях дефицита ресурсов" прошла на базе Толвуйской средней школы Медвежьегорского района Карелии. Она проходит в регионе уже в четвертый раз (с перерывом в 2020 году), при этом принимающие сельские школы обучаются целыми коллективами, остальные представлены командами из нескольких педагогов.

Так современное образовательное пространство позволяет модернизировать подходы к дополнительному профессиональному педагогическому образованию. Федеральные проекты и запуск региональной системы научно-методического сопровождения педагогов обеспечивает преемственность и взаимодействие внутри сети региональных, муниципальных и школьных учебно-методических объединений.