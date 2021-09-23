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Дэниел Крэйг получил воинское звание Джеймса Бонда

Новости
    23.09.2021, 22:16
Текст:   Юлия Авакова

Британский актер Дэниел Крэйг, сыгравший в последнем для себя фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die), который никак не выйдет на экраны, грозя морально устареть, сблизился с агентом 007 в достаточно неожиданной плоскости.

Фото: kinopoisk.ru
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Он получил звание почетного коммандера ВМФ Великобритании, почти сравнявшись со своим вымышленным героем. В официальном сообщении, опубликованном на ведомственном сайте, Крэйг сказал, что очень польщен.

Ранее Дэниел заявил, что не приветствует перспективу превращения Бонда в женщину.

Долгожданная премьера "Не время умирать" назначена на следующую неделю.

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