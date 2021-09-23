Дэниел Крэйг получил воинское звание Джеймса Бонда

Британский актер Дэниел Крэйг, сыгравший в последнем для себя фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die), который никак не выйдет на экраны, грозя морально устареть, сблизился с агентом 007 в достаточно неожиданной плоскости.
Он получил звание почетного коммандера ВМФ Великобритании, почти сравнявшись со своим вымышленным героем. В официальном сообщении, опубликованном на ведомственном сайте, Крэйг сказал, что очень польщен.
Ранее Дэниел заявил, что не приветствует перспективу превращения Бонда в женщину.
Долгожданная премьера "Не время умирать" назначена на следующую неделю.
Daniel Craig has been made an honorary Commander in the Royal Navy. Commander Craig said: “I am truly privileged and honoured to be appointed the rank of Honorary Commander in the senior service.” pic.twitter.com/5pPDdznejE— James Bond (@007) September 23, 2021