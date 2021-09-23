Дональд Трамп подал в суд на племянницу и газету The New York Times

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times за публикацию его налоговых данных в 2018 году.

В качестве компенсации бывший глава Белого дома с привычным ему размахом требует 100 миллионов долларов. В иске Трамп указывает, что газета "вступила в коварный сговор, чтобы получить конфиденциальные и чувствительные данные" от его племянницы, которая, в свою очередь, не имела права ими делиться. На основе этих сведений журналисты NYT подготовили подробные публикации о налогах Трампа, который и во время предвыборной кампании, и в период президентства отказывался добровольно раскрывать свою декларацию. Из материалов следовало, что при ведении бизнеса Трамп прибегал ко всяческим уловкам для занижения суммы налогов, а в некоторые годы не выплачивал их вовсе.

За расследования о финансах Трампа журналисты NYT спустя год получили Пулитцеровскую премию. Мэри Трамп в долгу не осталась и назвала дядю "неудачником", а иск - "актом отчаяния". Столь открытая вражда внутри президентской семьи - редкость для США, но отношения экс-президента и его племянницы не ладятся уже давно. В свое время они уже судились по вопросам наследства, оставшегося после отца Трампа, а в прошлом году Мэри Трамп предположительно неплохо заработала, выпустив разгромную книгу о своем дяде, в которой назвала его "самым опасным человеком в мире". Трамп настаивал, что она не имеет права ее публиковать, поскольку нарушает подписанное ею соглашение о неразглашении, но судья вынес вердикт не в его пользу.