Эдварду Радзинскому - 85. Вспоминаем лучшие фильмы по сценариям мэтра

У Эдварда Радзинского две страсти - история и драматургия. Сегодня ему 85. Виртуозный рассказчик - его документальные телефильмы приковывали к экранам миллионы зрителей. Его пьесы ставились по всему миру. Его книги об исторических деятелях читаются не хуже самого увлекательного детектива. А еще по его сценариям снято несколько фильмов. Вспомним самые известные.

"Еще раз про любовь"

Это потом будет фильм "Небо. Самолет. Девушка" по мотивам фильма Георгия Натансона. А классикой станет именно лента с Татьяной Дорониной в главной роли, которая недолгое время была женой Эдварда Радзинского. Физики и лирики - вечный спор, изысканно решенный писателем. Ученый и стюардесса. Смогут ли они полюбить друг друга? Первоначально на роль физика Евдокимова был утвержден Владимир Высоцкий. Но, отсмотрев материал, создатели фильма приняли решение, что Доронина и Высоцкий совершенно не подходят друг к другу. В итоге главную роль в картине сыграл Александр Лазарев.

кадр из фильма "Еще раз про любовь" Фото: kinipoisk.ru

"Ольга Сергеевна"

Сериал Александра Прошкина о женщине-ученом, океанологе, которую также сыграла Татьяна Доронина. Ольга Сергеевна создает специальные смеси для дыхания под водой. Ее открытиями восхищаются коллеги, она быстро продвигается по карьерной лестнице, но о любви пока только мечтает… Компанию Дорониной составили лучшие из лучших - Ростислав Плятт, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Олег Ефремов, Лев Дуров.

Кадр из сериала "Ольга Сергеевна" Фото: скриншот из видео Золотая коллекция русского кино / youtube

"Каждый вечер в одиннадцать"

Самсон Самсонов снял мелодраму с Михаилом Ножкиным в главной роли. И снова про любовь… Эдвард Радзинский в этом фильме снова верен себе: у серьезного ученого, историка выходили необыкновенно светлые и лиричные истории о любви. Главный герой ради шутки позвонил по случайному номеру, который назвали ему друзья. "Если возьмет трубку девушка, женишься", - поставили условие приятели. Конечно, в телефоне ответил приятный женский голос. Вот только номер сразу никто не вспомнил. Михаил Ножкин говорил о фильме: "Очень люблю эту картину. Фильм прошел, рецензии были так себе, средние, на четверку. А зрительский вал - фантастический. Мешки писем. Его смотрели по пять-шесть раз. А через полгода пришло грозное письмо из министерства связи в Союз кинематографистов: "Вы понимаете, что у нас уже полгода все телефонные линии с десяти вечера до часа ночи забиты? Никто не может дозвониться". Вот так с легкой руки драматурга немало людей нашли свои вторые половинки.