Эксперт: Микрозаймы портят кредитную историю

Микрофинансовые организации (МФО) в последнее время стали для населения наиболее доступным источником краткосрочных кредитов. Небольшой займ здесь можно получить довольно просто, практически не предоставляя документов. Обратная сторона доступности такого кредитования - очень высокая процентная ставка. Однако, как предупреждает директор департамента розничных рисков "Промсвязьбанка" Евгений Иванов, переплата - не единственный недостаток займа в МФО.

Наличие микрокредита или так называемых "денег до зарплаты" в кредитной истории трактуется крупными кредитными организациями как негативная характеристика потенциального заемщика, рассказал эксперт агентству "Прайм". Такие выводы основаны на статистике: риск неплатежа по клиентам с одним-двумя микрозаймами в кредитной истории в два раза выше, чем по клиентам, которые никогда не обращались в МФО. А если клиент обращался в МФО три и более раз, то риск будущей просрочки кратно возрастает.

"Именно поэтому при наличии в кредитной истории большого количества микрозаймов банки с большой долей вероятности откажут клиенту в получении стандартного кредитного продукта", - объяснил топ-менеджер ПСБ.

Однако отказы получают не все, кто побывал клиентом микрофинансовой организации. Кредитный рейтинг - это лишь одна из составляющих при проверке данных о заемщике при одобрении кредита. Кроме того, банк при оценке риск-профиля клиента учитывает ряд других показателей: сферу деятельности, уровень дохода, возраст. Но низкий кредитный рейтинг повышает вероятность отрицательного решения по кредиту, предупреждает специалист об этом дополнительном риске.