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Текст:   Александр Проценко 
09:02 23.09.2021

Эксперт не исключил рекорда в выдаче ипотеки в этом году

В текущем году российские банки выдадут ипотечных кредитов на 4,5 триллиона рублей, и это станет новым рекордом. Об этом заявил управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев, передает РИА Новости.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Ранее ЦБ РФ сообщал, что в прошлом году российские банки выдали ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей и в результате совокупный банковский ипотечный портфель вырос за год на 21,6%.

Фото: iStock
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Теперь Александр Сараев прогнозирует, что "несмотря на замедление темпов роста во втором полугодии 2021 года, ипотечному рынку удастся незначительно превысить показатели 2020 года. Общие выдачи могут составить до 4,5 триллиона рублей", - рассказал эксперт в интервью в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век".

Однако он уточнил, что темпы роста ипотеки будут замедляться, на что повлияет сокращение базы новых платежеспособных заемщиков, сокращение лимитов на стоимость жилья по основной льготной госпрограмме, а также повышение ставок по рыночным программам на фоне последовательного ужесточения денежно-кредитной политики.

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