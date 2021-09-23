Эксперт: Нужно сократить объем домашних заданий в школах

Ученые подсчитали: почти половина учителей задают домашнюю работу на выходные и на каникулы. А большинство детей эти задания послушно выполняют. В целом же, по данным Российской академии образования, на выполнение домашних заданий четверть школьников тратят 1 час, еще четверть - от 2 до 3 часов. И еще столько же - больше 3 часов.

Больше половины педагогов при этом не видят необходимости менять практику домашней работы. То есть они всем довольны. А вот дети и родители - совсем наоборот.

По мнению управляющего партнера онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александра Ларьяновского, большинство современных школьников просто не имеют возможности делать домашку качественно, и вынуждены подсматривать в сервисы готовых домашних заданий в интернете.

- Давайте решим простенькую задачку. Школьнику домашку задали по пяти предметам. При этом, каждый преподаватель знает только то, что задал сам, объем заданий от других учителей не учитывается. Кто следит за тем, сколько задано на дом ученику? Никто. Сколько часов понадобится на качественное выполнение всех этих заданий? Не менее 4-5 часов, - подсчитывает эксперт. - Ужас? Еще нет. Давайте представим все в красках.

Итак, вам за день нужно сделать домашку по пяти предметам: например, нарисовать рисунок по изо, сделать 10 упражнений по математике, 5 - по английскому и 3 - по русскому, одно из которых - изложение. Согласитесь, не каждому взрослому такое под силу, ведь необходимо все время переключать свое мышление между невероятно разными задачами.

- Выполнять качественно всю заданную домашку изо дня в день невозможно. Ни взрослый, ни подросток, ни ребенок не имеют столько времени на это, - подчеркивает Ларьяновский. - Неудивительно, что дети ходят на сайты готовых домашних заданий. Да и родители зачастую нет-нет, да и откроют страничку с подсказками. "Крайними" оказываются дети, поставленные в условия двойного стресса: не списывать, но при этом не успеть сделать все задания и получить "неуд", или взять готовые ответы из интернета, но и в этом случае никто не гарантирует верный ответ.

При этом, все учителя хотят, чтобы ученики были мотивированы, хотели учиться. Но чтобы ребенок захотел учиться, его надо не перегружать домашними заданиями, а заинтересовать уже на уроке. Но у многих учителей сегодня нет на это времени и ресурсов, считает эксперт.

Что делать?

- В книгах Стругацких, во вселенной "Мира полудня" есть специальные люди - прогрессоры: особые профессионалы, которые тайно внедряются во внеземные цивилизации и медленно, шаг за шагом, без революций, пытаются реформировать общество, - говорит Ларьяновский. - Что бы сделали такие прогрессоры со школьной системой образования? Точно начали бы освобождать учителей от рутины и бюрократии, внедрять автоматическую проверку домашних заданий и заполнение отчетностей, словом, убирать ту нагрузку, которая забирает у учителей их энергетический ресурс. Часть освободившегося времени педагоги смогут потратить на проектирование интересных уроков для детей. Уверен: потерянная мотивация к учебе - не долгосрочное состояние, а лишь момент. Вернуть ее можно, но быстро не получится. Чтобы дети тебя слушали, заинтересовывались тем, что ты говоришь, нужно быть для них авторитетом. А это значит иногда делать то, что не всегда одобрят другие взрослые, но что реально поможет детям и подросткам в учебе. В ближайшие годы нам надо внимательнее работать не с теми, кто хочет учиться, а с теми, у кого этого желания нет. Успеха мы добьемся, лишь научившись возвращать каждому ребенку мотивацию к учебе.