Эксперт предупредил о подводных камнях при покупке смартфона

Часто при покупке смартфона продавцы навязывают дополнительные услуги и аксессуары, пользуясь тем, что покупатели не знают их реальную цену, рассказал агентству "Прайм" аналитик Telecom Daily Илья Шаталин.

"Таким покупателям предлагают аксессуары втридорога, хотя в интернете их можно спокойно купить по вполне приемлемым ценам", - отметил он.

Кроме того, по словам Шаталина, покупателей убеждают приобрести страховку от кражи телефона. Как правило, в таких договорах страхования содержится условие, что стоимость гаджета вернут только если кража будет совершена из квартиры.

"Понятно, что договор составлен специально с таким расчетом, чтобы страховой случай никогда не наступил", - объяснил эксперт.

Еще один способ, с помощью которого у покупателей выманивают деньги - услуга установки "пакета программного обеспечения. Шаталин отметил, что любой обычный пользователь способен самостоятельно установить бесплатные приложения мессенджеров, банков и файловых менеджеров.