Елена Малышева раскрыла свой способ профилактики рака

Известная российская телеведущая Елена Малышева в Instagram раскрыла собственный способ профилактики рака пищевода. Он направлен на снижение кислотности желудочного сока.

"Речь идет о рефлюксе или изжоге - забросе кислого содержимого желудка в пищевод, - рассказала об особенности организма Елена Малышева. - Если ничего не делать, будет рак пищевода". Чтобы не допустить серьезных последствий, пациенту необходимо снизить выработку соляной кислоты в желудке.

Лучшим способом для этого главный теледоктор страны считает препараты, которые входят в группу блокаторов протонной помпы. Все их названия оканчиваются на "празол".