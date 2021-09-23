Эрдоган: Турция не откажется от закупок российских С-400

Турция не собирается отказываться от закупок и использования российских зенитных систем С-400, несмотря на прессинг со стороны США. Как передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah, такой комментарий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган дал турецким журналистам на обратном пути из Нью-Йорка.

По признанию Эрдогана, он не может сказать, что "турецко-американские отношения переживают здоровую фазу". "Послушайте, мы купили американские F-35 (истребители пятого поколения - прим. "РГ"), но нам их не поставили. Америка должна сначала с этим разобраться, а не кивать на С-400 (Вашингтон педалирует вопрос об их совместимости - прим.РГ)", - заявил турецкий лидер, пообещав действовать в рамках международного права.

"Работа с С-400 для нас завершена, мы не отступим. США должны это уяснить", - заключил он.

В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на поставку российских комплексов С-400. Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела эти системы у россиян, что вызвало бурю негодования со стороны западных партнеров. Вашингтон ввел санкции, исключив Анкару из программы производства F-35. Однако Турция по-прежнему отстаивает сделку с Москвой.