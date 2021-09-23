Facebook признала наличие "особых" пользователей

Компания Facebook признала существование "особых" пользователей, на которых не распространяются правила модерации контента, действующие на обычные профили в соцсети. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Facebook Oversight Board, специального совета, который был создан Марком Цукербергом в 2018 году как раз для отслеживания выполнения такого рода правил.

Скандал разгорелся после публикации The Wall Street Journal, в которой журналисты утверждали, что в Facebook существуют аккаунты пользователей, на которых не распространяются общепринятые нормы соцсети. В частности, Facebook якобы позволял таким людям публиковать утверждения о том, что "вакцины от COVID-19 смертельны", а также критиковать и оскорблять других пользователей. Согласно статистике, из почти 3 млрд пользователей "привилегиями" пользовались около 6 млн человек.

"В свете недавних событий мы просим руководство Facebook уточнить правила внесения пользователей в "белый список", - заявили в Facebook Oversight Board.

По мнению Кристины Петровой, основателя коммуникационного агентства PR Perfect, расценивать эту новость можно с двух сторон.

"Те, кому соцсеть нравится, скорее всего, оценят это как действия честного игрока, который стремится исправиться и стать лучше. Скептически настроенные пользователи скажут, что этого следовало ожидать. Главный вопрос: как это отразится на пользователях и их активности в Facebook", - отмечает эксперт.

Отношение к Facebook в России и США значительно отличается. "В Америке из-за подобных ситуаций Facebook перестала быть уважаемой соцсетью, пользоваться ею в США для деловых коммуникаций - дурной тон. В России это главная соцсеть для бизнес-контактов и нетвокинга. Альтернативы ей нет. Поэтому вряд ли после этого признания кто-то совсем перестанет пользоваться Facebook или станет делать это реже", - добавляет Петрова.

Более 6 млн человек пользуются "привилегиями" со стороны Facebook

Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков полагает, что к любым заявлениям социальной сети стоит относиться с настороженностью.

"Проблема в том, что любые заявления Facebook достаточно сложно проверить на практике. Фактически это невозможно сделать без инсайдеров внутри компании. Facebook уже не раз ловили на том, что их слова могут идти вразрез с действиями", - заключает эксперт.