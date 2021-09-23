Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,3%

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,3%.

В 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 2,7%, в 2023 - на 2%. Инфляция, по расчетам специалистов, по итогам 2021 года составит 6%, в 2022 году - 4,2%, в 2023 - 4%.

Аналитики отмечают, что улучшение показателя связано с проведением реформ, направленных на устранение структурных ограничений при сохранении макроэкономической стабильности.

Кроме того, в агентстве отметили значительное укрепление бюджетных и внешних накопительных буферов России за счет высоких цен на нефть и роста других доходов.

Напомним, в июне Fitch прогнозировал рост российского ВВП на 3,7%.