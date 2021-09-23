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23.09.2021 23:20
Рубрика: Экономика

ФНС начала рассылку налоговых уведомлений

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Столичный выпуск № 219(8570)
Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. При этом в 2021 году порядок расчета несколько изменился, сообщили в пресс-службе ФНС.

Так, для расчета транспортного налога будет использоваться новый перечень легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей за 2020 год, размещенный на сайте минпромторга. В него дополнительно вошли такие модели, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
В ФНС объяснили, как изменился расчет налогов для физлиц в 2021 году

Кроме того, по земельному налогу в ряде регионов будут применяться новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2020 года. С ними можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости в МФЦ или на сайте Росреестра.

Еще одно нововведение касается имущества физических лиц. Во всех регионах (кроме Севастополя) в качестве налоговой базы будет применена кадастровая стоимость объектов недвижимости. При этом для исчисления налога использованы понижающие коэффициенты (зависит от региона, с полными правилами можно ознакомиться здесь).

Всего будет направлено 67,1 млн уведомлений. Из них 44,6 млн - по почте заказными письмами, 22,5 млн - в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков. Оплатить налоги необходимо до 1 декабря.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Транспортный налог Земельный налог

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