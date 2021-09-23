Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. О чем они говорили, СМИ не сообщают, так как журналистов на эту встречу не пустили.

Напомним, министр иностранных дел России 22 сентября прибыл в США, чтобы принять участие в мероприятиях недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи. Запланированы минимум 25 встреч с зарубежными коллегами, информирует ТАСС.

"Россия не собирается присоединяться к НАТО", - сказал Лавров во время протокольного фотографирования в штаб-квартире ООН.